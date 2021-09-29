'Chị đại' quận 4 tái xuất: Đã không còn 'anti' khẩu trang nhưng vẫn còn mắc 1 lỗi khi tham gia giao thông

Chị đại quận 4 tái xuất trên đường phố nhận được nhiều sự chú ý.

Ngày 29/9, trên mạng xã hội cập nhật hình ảnh mới nhất của chị N.T.N (quận 4) - người được mệnh danh là "chị đại quận 4" vì nhiều lần vi phạm quy định phòng dịch Covid-19. Lần này cũng như thường lệ, chị N. vẫn chở theo con gái và cả 2 dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư.

Đáng chú ý, sau nhiều lần được lực lượng chức năng xử phạt và nhắc nhở về việc đeo khẩu trang nên lần này chị N. đã khắc phục lỗi này. Tuy nhiên, cả 2 mẹ con lại không ai đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Hình ảnh mới nhất của 'chị đại quận 4' được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trong vòng 2 tháng, chị N. đã 3 lần bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm vì ra đường không lý do chính đáng và cả 3 lần đều chở theo con nhỏ và kiên quyết không đeo khẩu trang.

Thậm chí khi được mời về trụ sở làm việc, chị N. vẫn khăng khăng cho rằng việc mình ra đường là không có gì sai: "Người ta đi ra đường để mua đồ, thì thay vì mua đồ thì em đi để em thoải mái".

Công an quận 4 cũng từng cho biết, chị N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Cơ quan chức năng quận 4 đã đưa chị N. vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dai-quan-4-tai-xuat-da-khong-con-anti-khau-trang-nhung-van-con-mac-1-loi-khi-tham-gia-giao-thong-427698.html