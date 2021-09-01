Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ vẫn kiên quyết không đeo khẩu trang và cho rằng không có bệnh thì không xét nghiệm Covid-19, đồng thời cho rằng việc ra đường thời điểm siết chặt giãn cách là để thoải mái.

Chiều 31/8, mạng xã hội xôn xao đoạn clip chia sẻ ghi lại cảnh "chị đại" N.T.N (quận 4) tiếp tục chạy xe máy ra đường với "thói quen" không đeo khẩu trang và chở theo con gái nhỏ. Khi đến một chốt kiểm soát, bà N. tiếp tục lớn tiếng cự cãi khi bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình các giấy tờ cần thiết và lý do ra đường thời điểm siết chặt giãn cách. Lần này, bà N. cũng không thể xuất trình được nên các cán bộ trực chốt buộc phải cưỡng chế bà N. để đưa về trụ sở làm việc. Đáng nói, khi về đến trụ sở, dù được cán bộ nhẹ nhàng giải thích về việc ra đường chính đáng và đảm bảo các giấy tờ theo quy định, bà N. vẫn tiếp tục lớn tiếng cự cãi và cho rằng mình không sai: "Người ta đi ra đường để mua đồ, thì thay vì mua đồ thì em đi để em thoải mái".

Bà N. bị lực lượng chức năng cưỡng chế đưa về trụ sở làm việc - Ảnh: Cắt từ clip Trả lời về vấn đề phải có giấy xét nghiệm khi ra đường, bà N. cho hay: "Em hỏi anh, xét nghiệm làm cái gì trong khi mình không có bệnh? Người ta có bệnh thì người ta uống, còn người ta cảm thấy sức khỏe họ đảm bảo, không có bệnh thì thôi". Chưa dừng lại, thời gian làm việc với lực lương chức năng ở trụ sở, bà N. vẫn quyết không đeo khẩu trang dù đã được phát đến 2 cái. Đây không phải là lần đầu bà N. gây xôn xao dư luận về việc bất chấp quy định giãn cách để đi ra đường và "lý sự cùn" với lực lượng chức năng.

Bà N. tại trụ sở chức năng vẫn lớn tiếng cho rằng việc mình ra đường chẳng có gì sai - Ảnh: Cắt từ clip Mặc dù, người phụ nữ này từng bị phạt tiền đến 2 lần với số tiền hơn 16 triệu đồng khi ra đường không lý do chính đáng, không đeo khẩu trang, không có giấy tờ xe, không đội mũ bảo hiểm,... nhưng dường như vẫn không "xi-nhê" gì, bà N. vẫn tái diễn tình trạng dắt con nhỏ lang thang trên đường phố ở thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước đó, công an quận 4 cho biết, bà N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Cơ quan chức năng quận 4 đã đưa bà N. vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

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