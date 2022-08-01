Đang chơi trước khu trọ, cháu bé 3 tuổi đột nhiên biến mất. Người mẹ khóc nghẹn cùng cả gia đình, hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm cả đêm trong vô vọng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Lâm Thanh Tùng (42 tuổi) tâm sự sáng hôm qua (31/7), khi cháu mình là bé Đinh Khải Huy (3 tuổi) đang chơi trước khu trọ ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thì bỗng dưng cả nhà không thấy bé đâu nữa. Lập tức, mọi tản ra khắp nơi đi tìm, song vẫn không có tin tức.

"Mẹ bé khóc cạn nước mắt, đi không nổi nhưng vẫn ráng gượng để tìm con, tìm cả đêm qua luôn. Tội lắm! Mong bà con ai có tin tức gì của bé hãy liên lạc cho gia đình" - anh Tùng rưng rưng.

Bé Đinh Khải Huy (3 tuổi, Đồng Nai) - Ảnh: báo Thanh Niên

Dù đã báo với lực lượng chức năng cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, nhưng đến 10 giờ 30 phút sáng nay vẫn chưa có tin tức gì về bé. Tuyệt vọng, anh Tùng cùng người thân cũng tìm quanh các khu vực ao hồ, sông suối gần nhà nhưng kết quả vẫn vậy.

Gia đình tìm bé Huy hơn 1 ngày nay - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 1/8, chị Đinh Thị Cẩm Nhi (27 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa thôi khóc nghẹn. Chị cho biết: "Gia đình đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng tới hiện tại vẫn chưa có tin tức gì liên quan đến con tôi". Công an xã Phước Thiền cũng đã nhận tin báo của gia đình và đang hỗ trợ tìm kiếm.

Người thân và người dân hỗ trợ tìm kiếm khắp các ao, hồ gần nhà - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, từ nhỏ, cháu Khải Huy được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Cả gia đình từ Bình Thuận vào Đồng Nai lao động tự do để kiểm sống.

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