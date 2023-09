Người đàn ông 67 tuổi bị cáo buộc xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần gây rúng động dư luận địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (67 tuổi, trú xã Hồng Thành) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, người đàn ông đã thừa nhận nhiều lần xâm hại bé gái N.T.T.L. (12 tuổi, ngụ huyện Yên Thành).

Như đã đưa tin, vào ngày 12/9 vừa qua, bà H.T.M. (SN 1963, trú tại huyện Yên Thành) phát hiện nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh bé L. bị xâm hại.

Bà M. gặng hỏi thì bé L. thừa nhận bị ông Thuận (67 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành) xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Nghi can Bùi Đức Thuận - Ảnh: Zing

Theo lời gia đình bị hại, ông Thuận dâm ô bé gái từ hồi học lớp 4. Người đàn ông này thường dụ dỗ nạn nhân vào phòng bảo vệ để cho kẹo và tiền rồi dâm ô. Khi L. lên lớp 6 thì ông Thuận thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Gã còn dùng điện thoại quay video lại.

Được biết, bé L. có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Bố mẹ bé gái đã chia tay khi L. được 6 tháng tuổi. Bé gái sống cùng bà ngoại, còn người mẹ đã vào Nam sinh sống và lấy chồng khác.

Hiện bé gái 12 tuổi đã nghỉ học ở nhà, tâm lý bất ổn và khóc nhiều. Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Yên Thành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

