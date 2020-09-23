Theo lời kể của gia đình bị hại, bé gái 12 tuổi bị bảo vệ trường xâm hại nhiều lần. Hiện nghi phạm đang bị Công an huyện Yên Thành tạm giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang điều tra nghi án bé gái 12 tuổi bị bảo vệ trường xâm hại nhiều lần gây rúng động dư luận địa phương.

Theo đơn tố cáo của bà H.T.M. (SN 1963, trú tại huyện Yên Thành), vào ngày 12/9 vừa qua, dư luận địa phương xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu L. (SN 2008, cháu của bà M.).

Sau khi xem đoạn clip, bà M. gặng hỏi thì bé L. thừa nhận bị ông B.Đ.T. (67 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành) xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Bé L. khai bị bảo vệ trường xâm hại từ năm lớp 4 - Ảnh: Pháp Luật & Bạn Đọc

Theo thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, bé L. kể bị ông T. dâm ô từ hồi học lớp 4. Người đàn ông này thường dụ dỗ nạn nhân vào phòng bảo vệ để cho kẹo và tiền rồi dâm ô. Khi L. lên lớp 6 thì ông T. thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Gã còn dùng điện thoại quay video lại.

Chiều 14/9, Công an huyện Yên Thành đã tạm giữ ông B.Đ.T. để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đưa nạn nhân đi giám định để có căn cứ xử lý vụ việc.

Được biết, bé L. có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Bố mẹ bé gái đã chia tay khi L. được 6 tháng tuổi. Bé gái sống cùng bà ngoại, còn người mẹ đã vào Nam sinh sống và lấy chồng khác.

Hiện bé gái 12 tuổi đã nghỉ học ở nhà, tâm lý bất ổn và khóc nhiều. Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Yên Thành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

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