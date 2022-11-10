Cậu bé 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mong nhớ mẹ: Người mẹ đã trở về bên con, cái ôm ấm áp tình mẫu tử gây xúc động

Xã hội 10/11/2022 10:19

Sau 3 năm kể từ ngày mẹ rời đi, cuối cùng bé trai đã được gặp lại mẹ. Những cơn đau của căn bệnh ung thư quái ác tạm lắng xuống, cậu bé ngủ trong vòng tay mẹ...

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bài viết tìm mẹ cho bé trai 5 tuổi mắc ung thư của tài khoản V.V.K. Theo nội dung bài đăng này, cháu bé hiện đang rất yếu và chỉ mong được gặp mẹ.

Gia đình đăng tải bài viết với hy vọng cộng đồng mạng có thể lan tỏa để mẹ cháu biết được và về nhìn mặt con lần cuối.

Cậu bé 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mong nhớ mẹ: Người mẹ đã trở về bên con, cái ôm ấm áp tình mẫu tử gây xúc động - Ảnh 1
Tài khoản V.V.K. đăng bài viết tìm mẹ cho bé trai 5 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống cho biết, tài khoản V.V.K. đăng tải bài viết tìm mẹ cho bé trai bị ung thư có tên thật là N.T.L.. Chị L. xác nhận bài đăng chính chị là người đăng tải bài viết tìm mẹ cho cháu trai lên trang cá nhân.

"Tôi là bác của cháu N.N.V., 5 tuổi. Hiện cháu đang ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cùng bố và bà nội. Cháu mắc ung thư nguyên tế bào thần kinh, điều trị 1 năm qua. Cháu được bệnh viện trả về cách đây 5 ngày. Hiện sức khỏe của cháu rất yếu, từ hôm qua cháu không nói được, lúc tỉnh lúc mê và không ăn uống được gì..." - chị L. chia sẻ.

Cậu bé 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mong nhớ mẹ: Người mẹ đã trở về bên con, cái ôm ấm áp tình mẫu tử gây xúc động - Ảnh 2
Hồ sơ bệnh ái và hình ảnh của cháu V. điều trị tại bệnh viện. Ảnh: FB V.V.K.

 

Cậu bé 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mong nhớ mẹ: Người mẹ đã trở về bên con, cái ôm ấm áp tình mẫu tử gây xúc động - Ảnh 3
Trong những lúc đau đớn nhất, cậu bé chỉ nghĩ đến mẹ và mong được ôm mẹ. Ảnh: FB V.V.K.

Theo chia sẻ của chị L., cháu V. có một chị gái 7 tuổi và một anh trai 6 tuổi. Năm cháu V. 2 tuổi, mẹ của cháu là chị L.T.H. đã rời khỏi nhà. Từ đó đến nay, chị H. có về thăm các con vào năm 2021, nhưng lần đó là lần cháu V. đang điều trị ung thư ở bệnh viện nên không gặp được.

"Khi cháu V. biết mình mắc bệnh và bị dày vò bởi những cơn đau, cháu nói là cháu rất muốn gặp mẹ. Ngày bệnh viện trả cháu về, gia đình chúng tôi hỏi ước mong của cháu hiện tại là gì, cháu cũng nói là muốn gặp mẹ. Chúng tôi có nói với cháu là sẽ liên lạc gọi mẹ cháu về. Vậy là cháu dù rất mệt mỏi vẫn gắng gượng ngồi chờ mẹ về. Nhìn cảnh đó, gia đình chúng tôi rất xót xa..." - chị L. nghẹn ngào.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thương cho cậu bé mới 5 tuổi đã chống chọi với căn bệnh quái ác và xót xa trước nỗi nhung nhớ của cháu bé dành cho mẹ. Nhiều người mong mỏi câu chuyển cảm động sẽ được lan truyền đến mẹ của bé V., hi vọng chị sẽ trở về bên con cùng cháu bé vượt qua những đau đớn của bệnh tật.

Cho đến mới đây, chị N.T.L. - bác của cháu V. cho hay mẹ của cháu là chị L.T.H. đã về gặp con vào tối 8/11.

"H. về không báo trước nên cả nhà chúng tôi đều bất ngờ, đặc biệt là cháu V. Nhìn thấy mẹ, cháu V rất vui và hạnh phúc.

Được mẹ ôm, cháu V mỉm cười. Cháu phấn khởi nên nói được nhiều, dù chẳng có câu nào trọn vẹn.

Cậu bé 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mong nhớ mẹ: Người mẹ đã trở về bên con, cái ôm ấm áp tình mẫu tử gây xúc động - Ảnh 4
Cậu bé 5 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối mong nhớ mẹ: Người mẹ đã trở về bên con, cái ôm ấm áp tình mẫu tử gây xúc động - Ảnh 5
Cuối cùng điều ước được mẹ ôm vào lòng của bé V. đã thành hiện thực. Ảnh: FB V.V.K.

Đêm qua cháu ngủ rất ngon, không quấy khóc như những đêm trước. Có lẽ, việc được gặp mẹ đã giúp cháu xoa dịu những cơn đau...

Tâm nguyện cuối cùng của cháu đã được hoàn thành" - chị L. nghẹn ngào chia sẻ.

Đại diện gia đình, chị L. gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay lan toả bài viết tìm mẹ cho cháu V., để mẹ của cháu biết và về gặp con trai.

 

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