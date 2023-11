Trong lúc đang đi xe máy thì một phụ nữ (64 tuổi) ở tỉnh Quảng Nam bị nam thanh niên chặn đường, chém nhiều nhát vào đầu, thân khiến nạn nhân gục tại chỗ, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, vào tối 8/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My vừa xảy ra một vụ chém người dã man; nạn nhân là một phụ nữ 64 tuổi. Nghi phạm Nguyễn Thanh Long (29 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Cảnh sát bắt giữ đối tượng gây án. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu vụ truy sát kinh hoàng, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Long trên đường đi về nhà thấy bà N.T.N.Th (64 tuổi, ngụ thôn 1, xã Trà Giang) đang chạy xe máy.

Thấy vậy, Long chạy vào nhà cầm rựa chặn xe người phụ nữ lớn tuổi, liên tục chém nhiều nhát vào đầu, thân khiến khiến bà Th. gục tại chỗ.

Sau đó, bà Th. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên đầu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người chứng kiến nhưng do nghi phạm hung hăng, cầm rựa trên tay nên không ai dám can ngăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Bắc Trà My đã cử lực lượng đến hiện trường vây bắt nghi phạm. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người chứng kiến để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, Long có biểu hiện tâm thần. Gia đình Long và bà Th. sống gần nhau. Lúc trước hai bên có xích mích, gần đây Long thường xuyên hăm dọa gia đình bà Th. Chiều nay, do vô tình gặp nên Long đã lấy rựa chặn đường chém bà Th. nhiều nhát.

Hiện vụ việc chặn đường chém người dã man đang được Công an H.Bắc Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

