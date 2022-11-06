Vụ em dâu bị tố gian díu với 2 người đàn ông có gia đình: Chị chồng có động thái mới gây chú ý

Xã hội 06/11/2022 20:05

Vụ việc cô giáo mầm non ở Vĩnh Phúc gian díu với 2 người đàn ông, qua lời tố của chị chồng đang được nhiều người quan tâm.

Sự việc xảy ra ngay tại quê nhà của cô giáo đang làm việc là Vĩnh Phúc. Người tố cáo không ai khác chính là chị chồng trong mơ của rất nhiều chị em. Theo đó, chị H đã vạch trần việc em chồng tên T. là cô giáo mầm non ngoại tình với hai người đàn ông cùng một lúc gây xôn xao. 

Chị H. bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: “P.M.T 96 - em dâu của tôi - giáo viên mầm non công tác tại trường Mầm non Y* (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), đang cùng lúc quan hệ 'mập mờ' với hai người đàn ông đã có gia đình. Trong đó, một người rất lớn tuổi, người còn lại là bác sĩ, phó khoa bệnh viện lớn tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Có những câu chuyện ngoại tình tưởng chừng như chỉ có ở trên mạng xã hội và trên phim ảnh, vậy mà tôi không thể tưởng tượng được nó lại đang xảy ra với chính gia đình mình. Sau những ngày bị stress nặng vì sốc chưa thể chấp nhận được sự thật, ngày hôm nay dù biết 'không ai vạch áo cho người xem lưng' nhưng thật sự việc trái luân thường đạo lý mà 'em dâu' của tôi đã và đang làm quá quá kinh tởm.

Tôi nghĩ mình cần phải có trách nhiệm lấy lại danh dự cho gia đình và em trai, tìm lại sự trong sạch của hai chữ giáo viên đang bị vấy bẩn và hơn nữa là lên án việc ngoại tình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Trong một hai câu nói không thể giải thích rõ đầu đuôi sự việc với gia đình họ hàng, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp của em trai được nên việc tôi đăng một bài viết đầy đủ bằng chứng nói rõ ngọn ngành là điều cần thiết ngay lúc này”.

Vụ em dâu bị tố gian díu với 2 người đàn ông có gia đình: Chị chồng có động thái mới gây chú ý - Ảnh 1
T. và em trai chị H. đã đăng ký kết hôn ngày 27/7/2022, là vợ chồng hợp pháp. Ảnh: Internet

Chị H. cho biết gia đình đã tổ chức ăn hỏi cho T. và em trai chị vào ngày 18/7/2022 vừa qua. Đặc biệt cả hai đã đăng ký kết hôn ngày 27/7/2022, là vợ chồng hợp pháp. Cặp đôi yêu thương nhau hoàn toàn tự nguyện và được sự ủng hộ của gia đình hai bên. Song hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi cả gia đình đang vui mừng chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của cặp đôi thì phát hiện ra sự việc đau đớn này.

Vụ em dâu bị tố gian díu với 2 người đàn ông có gia đình: Chị chồng có động thái mới gây chú ý - Ảnh 2
Tin nhắn T. qua lại với người đàn ông lớn tuổi. Ảnh: Internet

 

Vụ em dâu bị tố gian díu với 2 người đàn ông có gia đình: Chị chồng có động thái mới gây chú ý - Ảnh 3
T. còn có mối quan hệ mập mờ với một bác sĩ. Ảnh: Internet

Sau khi vụ việc chị chồng tố em dâu ngoại tình cùng lúc với hai người đàn ông xảy ra, một số trang mạng xã hội đã liên tục đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm "câu view, câu like" gây ảnh hưởng tới rất nhiều người. 

Trước vấn đề trên, sáng 6/11, chị H. đã có động thái mới trên Facebook cá nhân. "Hiện tại đang có một số người lan truyền tin đồn thất thiệt, sai sự thật về các cá nhân và tổ chức, công kích những cá nhân không liên quan khác làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của họ.

Gia đình tôi không mong muốn những sự việc không hay như vậy tiếp tục diễn ra. Sẽ không có thêm bất kì clip hay hình ảnh nào bị lan truyền như mọi người đồn đoán. Mọi người không nên click vào những link độc hại bị spam ở dưới bài viết, sẽ rất dễ bị mất tài khoản Facebook.

Vụ em dâu bị tố gian díu với 2 người đàn ông có gia đình: Chị chồng có động thái mới gây chú ý - Ảnh 4

Câu chuyện lần này cũng đã là một bài học rất lớn đối với những kẻ ngoại tình và họ đã phải trả cái giá xứng đáng cho những việc làm sai trái của mình. Tôi mong qua sự việc này họ có thể thức tỉnh và nhìn nhận lại việc làm của mình.

Mọi người đều đã có gia đình và vợ con hãy làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, tình cảm gia đình là điều thiêng và tuyệt với nhất mà không có gì có thể thay thế được hãy chung thuỷ và nâng niu, trân trọng gia đình bằng cả trái tim mình bạn sẽ là người hạnh phúc", chị H. chia sẻ.

Thông qua lời cảnh tỉnh này, chị H. cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và động viên gia đình trong những ngày khó khăn vừa qua. Chị quyết định xin phép dừng câu chuyện tại đây và quay trở lại những ngày tươi đẹp bình yên cùng với gia đình thân yêu của mình.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của chị H. đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt thích và bình luận. Ai cũng tán dương cách hành xử của chị H. và gia đình chị khi tận tay bắt quả tang em dâu ngoại tình.

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Tưởng mọi chuyện đã khép lại sau khi cô giáo L. bị kỷ luật, thì mới đây mạng xã hội lại tiếp tục "dậy sóng" trước loạt tin nhắn nhạy cảm của nữ giáo viên với nhân tình đã có vợ con.

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Từ khóa:   ngoại tình chị chồng em dâu

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