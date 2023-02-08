Người này mặc đồ trùm kín đầu, đeo khẩu trang rồi đi bộ đến trước cửa tiệm lựa đồ. Khi không thấy chủ, người phụ nữ tháo chiếc áo khoác treo trưng bày, mặc vào người rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung người phụ nữ chạy xe máy SH lấy trộm áo khoác tại một cửa hàng thời trang. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chị P.T.N.P (46 tuổi, quê Bình Định) cho biết vụ việc xảy ra vào trưa ngày 5/2. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, khoảng 10 giờ 50 phút, chị P đang lúi húi làm việc ở bếp, đồng thời coi cửa tiệm. Do mải mê nấu ăn nên không hay biết có một khách nữ đi xe SH tới. Người này mặc đồ trùm kín đầu, đeo khẩu trang rồi đi bộ đến trước cửa tiệm lựa đồ. Khi không thấy chủ, người phụ nữ tháo chiếc áo khoác treo trưng bày, mặc vào người rồi nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Người phụ nữ đi xe máy đắt tiền giả vờ lựa áo rồi trộm luôn chiếc áo khoác đang trưng bày - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ Vietnamnet, chị P. cho biết, chiếc áo khoác bị lấy mất có giá trị vài trăm ngàn, mới được chị lấy thêm về bán nhưng trưng bày chưa được bao lâu thì đã bị trộm. Điều khiến chị P. thắc mắc là người phụ nữ đi xe máy trăm triệu, bề ngoài trông sang trọng như vậy lại có thể ra tay trộm cắp.

Sau khi sự việc xảy ra, chị P. đã gặp một người có chức trách tại địa phương để phản ánh, tuy nhiên chưa đến công an trình báo.

Người phụ nữ sau đó mau chóng rời đi - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, chị P. là người mẹ đơn thân đang nuôi con học lớp 10 nên tiệm bán quần áo bình dân chính là 'cần câu cơm' duy nhất của hai mẹ con trong suốt 6 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-chu-tiem-khong-e-y-nguoi-phu-nu-i-xe-sh-vo-lua-ao-roi-nhanh-tay-lay-trom-len-xe-bo-i-553583.html