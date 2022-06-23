Áo chống nắng là một phụ kiện thường xuyên được các chị em phụ nữ lựa chọn sử dụng khi đi ra đường nắng nóng.

Mới đây, trê mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang đau đớn vật vã bên cạnh chiếc xe máy thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông tin của Infonet/Vietnamnet, được biết, sự việc xảy ra vào ngày 21/6 trên đường N5 đoạn đi qua khu công nghiệp WHA, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trong quá trình di chuyển trên xe máy, chiếc áo chống nắng của chị không may cuốn vào bánh sau xe kéo theo cánh tay của chị bị cuốn vào trong. Nhiều người dân chứng kiến ở gần đó đã nhanh chóng chạy tới tìm cách giải cứu cho người phụ nữ đang đau đớn vật vã.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt chia sẻ nhắc nhở nhau cần phải cẩn thận hơn khi mặc áo chống nắng di chuyển trên xe máy. Nhất là trong mùa hè nắng nóng này, chiếc váy chống nắng là một phụ kiện luôn được hội chị em lựa chọn.

Trước đó, không ít tai nạn về áo chống nắng xảy ra khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Điển hình gần đây nhất, theo VTV đưa tin, sáng 7/6 tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, chị L.T.T.L (23 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) được một nam thanh niên chở đi trên xe máy trên đường Lê Đình Lý. Khi vừa qua giao lộ với đường Nguyễn Tri Phương thì áo chống nắng cuốn vào xích xe phía dưới.

Sau đó, xe máy ngã nhào xuống đường. Vụ tai nạn khiến chị L. gãy tay, kẹt vào bánh xe còn nam thanh niên đi cùng cũng bị thương nhẹ. Nhận tin báo, Đội Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đà Nẵng đã điều động tổ công tác đến hiện trường ứng cứu.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng, lái xe nên chọn những trang phục chống nắng gọn gàng, không sử dụng loại quá dài, rộng.

Cô gái ngã nhào xuống đường vì áo chống nắng bị cuốn vào xích xe máy, cảnh sát nhanh chóng ứng cứu Áo chống nắng bị cuốn vào xích xe máy khiến cô gái ở Đà Nẵng ngã nhào xuống đường, gãy tay và bị kẹt cứng vào bánh xe. Lực lượng chức năng đã phải cắt xích, tháo bánh xe máy để giải cứu nạn nhân.

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