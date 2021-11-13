Cần điều kiện gì để được đổi xe máy cũ lấy xe mới, hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng ở Hà Nội?

Xã hội 13/11/2021 09:33

Điều kiện cụ thể để đổi xe cũ lấy xe mới như xe đăng ký tại Hà Nội, có đầy đủ các bộ phận (khung xe, động cơ, bình nhiên liệu, tay nắm, bánh xe, giảm xóc, ống xả),...

Theo thông tin của báo Tiền Phong, sau hơn 1 năm chuẩn bị, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) bắt đầu triển khai chương trình "Thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thủ đô".

Được biết, chương trình được triển khai từ ngày 12 - 30/11/2021 nhằm đánh giá hiện trạng phát thải của mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành, thực thi các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả.

Chương trình bao gồm 4 hoạt động: Đo kiểm khí thải, thí điểm tiếp nhận xe mô tô, xe gắn máy cũ mà người dân thải bỏ và hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy mới, khảo sát ý kiến người dân về tác động của chính sách kiểm soát khí thải xe máy.

Cụ thể, đối với xe máy cũ đăng ký lần đầu trước năm 2002, thuộc 5 hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM, người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn, hướng dẫn. Nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình, chủ phương tiện sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng (khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới).

Cần điều kiện gì để được đổi xe máy cũ lấy xe mới, hỗ trợ lên đến 4 triệu đồng ở Hà Nội? - Ảnh 1

Theo chương trình, xe máy cũ nát thường xả khí thải gây ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông - Ảnh: Tiền Phong

Điều kiện cụ thể để đổi xe cũ lấy xe mới như xe đăng ký tại Hà Nội, có đầy đủ các bộ phận (khung xe, động cơ, bình nhiên liệu, tay nắm, bánh xe, giảm xóc, ống xả); xe máy hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký xe, biển số xe với cơ quan đăng ký (có giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe được cấp bởi cơ quan đăng ký); người dân đồng ý tự nguyện bàn giao lại xe máy cũ, đồng thời muốn chuyển sang xe mới thuộc 5 hãng xe trên.

Đối với xe máy từ 5 năm trở lên (đăng ký trước năm 2017), người dân được tặng dầu nhớt, trường hợp xe không đạt chuẩn khí thải sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng/xe để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải. Ngoài ra, chủ phương tiện sẽ được kiểm tra miễn phí khí thải tại 8 điểm kiểm định hiện có trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông.

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 5,7 triệu xe máy, trong đó có nhiều xe cũ, sản xuất trước năm 2000. Ngoài ra, thành phố còn có trên 730.000 ôtô, chưa kể nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn.

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