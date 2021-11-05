Bỏ Rolls-Royce 30 tỷ ở nhà, Bà Phương Hằng đi xe 'cà tàng' đời cũ 5 năm trước đến Tịnh Thất Bồng Lai

Xã hội 05/11/2021 08:00

Lâu lâu mới có dịp đi xa sau mùa giãn cách nhưng bà Phương Hằng lại chọn chiếc xe cũ đời 2016 để đến Tịnh Thất Bồng Lai.

Khoảng 13h30 chiều 4/11, bà Nguyễn Phương Hằng di chuyển đến Tịnh thất bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo như lời đã hứa với công chúng trước đó. Nhiều người mong đợi sự xuất hiện những chiếc siêu xe của nữ CEO nhưng dường như lần này, bà Phương Hằng không chú trọng việc khoe mẻ mà chỉ đến trên "con" Toyota Alphard đời 2016. Đối với người đam mê xe thì đây có thể là một chiếc MVP đã lỗi thời nhưng lúc mới ra đời thì "con xe" này cũng khá đắt đỏ với mức giá 4 tỷ đồng.

Bỏ Rolls-Royce 30 tỷ ở nhà, Bà Phương Hằng đi xe 'cà tàng' đời cũ 5 năm trước đến Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 1
Bà Phương Hằng di chuyển đến Tịnh Thất Bồng Lai bằng "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard đời 2016

Chuyện bà Hằng di chuyển bằng Toyota Alphard đời 2016, cách đây những 5 năm thay vì sử dụng một trong số những chiếc siêu sang của mình như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II hay Bentley Mulsanne gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ.

Chiếc Toyota Alphard được xem là chiếc xe "cà tàng" trong BST những chiếc siêu của nữ CEO Đại Nam. Tuy nhiên cách đây 5 năm thì nó cũng đã "ngót nghét" 4 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ nhưng cũng chỉ bằng 1/8 giá trị của chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II bà Hằng thường hay khoe.

Bỏ Rolls-Royce 30 tỷ ở nhà, Bà Phương Hằng đi xe 'cà tàng' đời cũ 5 năm trước đến Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 2
Bà Phương Hằng bên xe "cưng" Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II giá hơn 30 tỷ
 
Bỏ Rolls-Royce 30 tỷ ở nhà, Bà Phương Hằng đi xe 'cà tàng' đời cũ 5 năm trước đến Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 3
Bentley Mulsanne EWB 50 tỷ ông Dũng Lò Vôi mua tặng vợ hồi Tết 2019
 
Bỏ Rolls-Royce 30 tỷ ở nhà, Bà Phương Hằng đi xe 'cà tàng' đời cũ 5 năm trước đến Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 4
Vợ chồng ông chủ Đại Nam cũng từng sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom EWB mang biển số 61A-00789 cũng là chiếc Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương vào năm 2013

 Ảnh: Chụp màn hình, tổng hợp 

 

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