Bỏ Rolls-Royce 30 tỷ ở nhà, Bà Phương Hằng đi xe 'cà tàng' đời cũ 5 năm trước đến Tịnh Thất Bồng Lai

Khoảng 13h30 chiều 4/11, bà Nguyễn Phương Hằng di chuyển đến Tịnh thất bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo như lời đã hứa với công chúng trước đó. Nhiều người mong đợi sự xuất hiện những chiếc siêu xe của nữ CEO nhưng dường như lần này, bà Phương Hằng không chú trọng việc khoe mẻ mà chỉ đến trên "con" Toyota Alphard đời 2016. Đối với người đam mê xe thì đây có thể là một chiếc MVP đã lỗi thời nhưng lúc mới ra đời thì "con xe" này cũng khá đắt đỏ với mức giá 4 tỷ đồng.

Bà Phương Hằng di chuyển đến Tịnh Thất Bồng Lai bằng "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard đời 2016

Chuyện bà Hằng di chuyển bằng Toyota Alphard đời 2016, cách đây những 5 năm thay vì sử dụng một trong số những chiếc siêu sang của mình như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II hay Bentley Mulsanne gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ.