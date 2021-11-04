"Tu sĩ" Nhất Nguyên tại Tịnh Thất Bồng Lai cho biết trong livesream của mình bên phía bên trong khi bị người dân và lực lượng Youtuber đông đảo bên ngoài quấy rối.
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Sự kiện bà Phương Hằng đến thăm Tịnh Thất Bồng Lai và "Thầy ông nội" với cương vị mạnh thường quân đóng góp nuôi các chú tiểu gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhiều Youtuber và người dân hiếu kỳ đến bu đông như kiến chờ xem sự xuất hiện của bà Phương Hằng đã khiến lực lượng chức năng phải có mặt để giữ trật tự trước giờ G.
Phía bên trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, "tu sĩ" Nhất Nguyên cũng sử dụng tài khoản Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài. Theo như đoạn clip người này chia sẻ, anh không dám mở cửa thiền am, phải đóng cửa bên trong và sử dụng một chiếc thùng phi để lên chiếc bàn để đứng lên quan sát phía bên ngoài. Nhất Nguyên mô tả có khoảng 500 người đến Tịnh Thất Bồng Lai trong buổi chiều bà Phương Hằng ghé thăm. Đồng thời gọi đây là một "cuộc quấy rối xâm phạm lớn nhất Việt Nam".
Ngoài ra người này còn ghi lại cảnh Youtuber bên ngoài quá khích, dù những bên trong thiền am đã ra sức dùng tấm carton để che lại lỗ thông gió của cánh cửa nhưng vẫn liên tục bị nhóm người này dùng tay nạy ra, ban đầu là 1 bên, về sau là cả 2 bên để có thể chĩa máy quay và điện thoại vào bên trong để ghi hình cho rõ nét. Trước hành động này của nhóm người, "tu sĩ" Nhất Nguyên liên tục hỏi lớn: "Ai thuê mấy người làm việc này? Ai xách động mấy người? Ai xách động mấy người này làm việc này thì quý vị biết rồi ha." Dù không cho biết rõ và nói tên là ai nhưng mọi người theo dõi đều ngầm hiểu đệ tử "Thầy ông nội" đang muốn nói đến bà Phương Hằng.
Hiện bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái lên tiếng nào trước những cáo buộc của phía "tu sĩ" Nhất Nguyên, Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó vì đám đông náo loạn, bà Phương Hằng dù đến nơi nhưng không thể bước xuống xe được nên đành phải quay xe trở về Đại Nam.
Ảnh: Chụp màn hình