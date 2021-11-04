Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài

Xã hội 04/11/2021 17:42

"Tu sĩ" Nhất Nguyên tại Tịnh Thất Bồng Lai cho biết trong livesream của mình bên phía bên trong khi bị người dân và lực lượng Youtuber đông đảo bên ngoài quấy rối.

Sự kiện bà Phương Hằng đến thăm Tịnh Thất Bồng Lai và "Thầy ông nội" với cương vị mạnh thường quân đóng góp nuôi các chú tiểu gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhiều Youtuber và người dân hiếu kỳ đến bu đông như kiến chờ xem sự xuất hiện của bà Phương Hằng đã khiến lực lượng chức năng phải có mặt để giữ trật tự trước giờ G. 

Phía bên trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, "tu sĩ" Nhất Nguyên cũng sử dụng tài khoản Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài. Theo như đoạn clip người này chia sẻ, anh không dám mở cửa thiền am, phải đóng cửa bên trong và sử dụng một chiếc thùng phi để lên chiếc bàn để đứng lên quan sát phía bên ngoài. Nhất Nguyên mô tả có khoảng 500 người đến Tịnh Thất Bồng Lai trong buổi chiều bà Phương Hằng ghé thăm. Đồng thời gọi đây là một "cuộc quấy rối xâm phạm lớn nhất Việt Nam".

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 1

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 2
"Tu sĩ" Nhất Nguyên sử dụng thùng phi để đứng lên quay cảnh hỗn loạn bên ngoài

Ngoài ra người này còn ghi lại cảnh Youtuber bên ngoài quá khích, dù những bên trong thiền am đã ra sức dùng tấm carton để che lại lỗ thông gió của cánh cửa nhưng vẫn liên tục bị nhóm người này dùng tay nạy ra, ban đầu là 1 bên, về sau là cả 2 bên để có thể chĩa máy quay và điện thoại vào bên trong để ghi hình cho rõ nét. Trước hành động này của nhóm người, "tu sĩ" Nhất Nguyên liên tục hỏi lớn: "Ai thuê mấy người làm việc này? Ai xách động mấy người? Ai xách động mấy người này làm việc này thì quý vị biết rồi ha." Dù không cho biết rõ và nói tên là ai nhưng mọi người theo dõi đều ngầm hiểu đệ tử "Thầy ông nội" đang muốn nói đến bà Phương Hằng. 

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 3

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 4
Đám đông hỗn loạn bên ngoài qua ống kính máy quay của "thầy" Nhất Nguyên

 Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 5

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 6
Những "tu sĩ" bên trong Tịnh Thất Bồng Lai

 Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 7Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 8Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 9

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 10
Lực lượng youtuber liên tục phá ổ thông gió cửa để chĩa máy quay vào phía bên trong

 Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 11

Trước giờ nữ CEO ghé thăm, Nhất Nguyên sử dụng tài khoản Youtube '5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ' để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài - Ảnh 12
Các chú tiểu ở Tịnh Thất tỏ ra khá hốt hoảng và lo sợ trước sự việc nói trên

Hiện bà Phương Hằng vẫn chưa có bất kỳ động thái lên tiếng nào trước những cáo buộc của phía "tu sĩ" Nhất Nguyên, Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó vì đám đông náo loạn, bà Phương Hằng dù đến nơi nhưng không thể bước xuống xe được nên đành phải quay xe trở về Đại Nam.

Ảnh: Chụp màn hình

Bà Phương Hằng thăm Tịnh Thất Bồng Lai gây 'náo loạn': Người ra vào tấp nập, công an vào cuộc

Bà Phương Hằng thăm Tịnh Thất Bồng Lai gây 'náo loạn': Người ra vào tấp nập, công an vào cuộc

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để giữ trật tự tại khu vực trước cổng vào Tịnh Thất Bồng Lai,

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai nhất nguyên Tịnh thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số