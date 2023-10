Sự kiện bà Phương Hằng đến thăm Tịnh Thất Bồng Lai và "Thầy ông nội" với cương vị mạnh thường quân đóng góp nuôi các chú tiểu gây "sốt" cộng đồng mạng. Nhiều Youtuber và người dân hiếu kỳ đến bu đông như kiến chờ xem sự xuất hiện của bà Phương Hằng đã khiến lực lượng chức năng phải có mặt để giữ trật tự trước giờ G.

Phía bên trong Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, "tu sĩ" Nhất Nguyên cũng sử dụng tài khoản Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" để quay lại cảnh hỗn loạn bên ngoài. Theo như đoạn clip người này chia sẻ, anh không dám mở cửa thiền am, phải đóng cửa bên trong và sử dụng một chiếc thùng phi để lên chiếc bàn để đứng lên quan sát phía bên ngoài. Nhất Nguyên mô tả có khoảng 500 người đến Tịnh Thất Bồng Lai trong buổi chiều bà Phương Hằng ghé thăm. Đồng thời gọi đây là một "cuộc quấy rối xâm phạm lớn nhất Việt Nam".