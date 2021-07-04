Ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng tham gia đường đua NGÀN TỶ để 'chiến nhau', ai là 'ngư ông đắc lợi'?

Xã hội 04/07/2021 08:46

Liên quan đến vụ ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, cư dân mạng đã phân tích và tìm ra người sẽ hưởng lợi nhiều nhất trong "trận chiến" này.

Suốt thời gian qua, ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hai bên cãi vã, "đá xéo" nhau không thương tiếc, bà Nguyễn Phương Hằng còn từng tuyên bố sẽ ủng hộ 1.000 tỷ vào quỹ mổ tim nếu Vy Oanh chịu đóng góp 200 tỷ.

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Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, Vy Oanh đã có thông báo "sốc" khi tuyên bố đã khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì vu khống, bôi nhọ mình. Trong bài đăng thứ hai vào sáng ngày 3/7, nữ ca sĩ còn cho biết nếu bà Hằng đóng góp 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 trong vòng 2 ngày thì nữ ca sĩ sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ - gấp đôi số tiền bà Hằng "xin" trước đó.

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Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình 

Sự việc đã khiến cư dân mạng bàn luận xôn xao. Nhiều người cho rằng, 200 tỷ với bà Phương Hằng có thể chẳng là vấn đề gì. Tuy nhiên "15 triệu liều vắc xin" trong thời điểm này, lại còn trong vòng 2 ngày như lời Vy Oanh thì quả là một thách thức lớn.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng nếu bà Phương Hằng có thể thực hiện được điều trên thì được lợi nhất chính là người dân nghèo, tức chính những người trực tiếp sẽ được hưởng lợi từ các quỹ từ thiện, dẫu cho đó là quỹ Hằng Hữu hay quỹ từ thiện mang tên Vy Oanh. 

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Bài đănh mới của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây, bà Hằng lại có một trạng thái mới trên trang cá nhân khi tuyên bố rằng: "Trong 10 ngày đến 15 ngày sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Và đề nghị Vy Oanh bỏ vào 400 tỷ như đã cam kết" khiến drama đã nóng nay càng nóng hơn bao giờ hết.

Thậm chí, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố, sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. 

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

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