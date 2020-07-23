Người đàn ông ở TP. Cà Mau phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá trước cửa nhà đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Mới đây, tại TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xảy ra trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Tăng Vũ Em, Bí thư Đảng ủy phường 1, TP. Cà Mau đã xác nhận sự việc với Công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 45 ngày 21/7, anh T. (ngụ khóm 6, phường 1, TP. Cà Mau) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ trên ghế đá trước cửa nhà. Cậu bé chưa cắt dây rốn, được quấn khăn bên ngoài. Anh T. lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở ghế đá công an - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa bé vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau chăm sóc. Qua thăm khám, em bé có sức khỏe tốt, ăn ngủ bình thường.

Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 10 giờ trưa ngày 22/7, người dân bất ngờ phát hiện một chiếc túi xách khả nghi ngay cạnh trạm y tế xã Đa Tốn nên kiểm tra. Bên trong túi là một bé trai bị bỏ rơi chưa cắt dây rốn. Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước trạm y tế xã - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, chính quyền xã đã có mặt lập biên bản, đưa cháu bé về trạm y tế xã để chăm sóc. Bé trai nặng khoảng 2,9kg, sức khỏe bình thường. Hiện xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai.

Xót xa bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh trạm y tế ở Hà Nội Người dân phát hiện một chiếc túi khả nghi được đặt cạnh trạm y tế xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội nên mở ra kiểm tra. Bên trong túi là bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vẫn còn nguyên dây rốn.

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