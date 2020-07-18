Đồng Nai: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà đôi vợ chồng hiếm muộn

Xã hội 18/07/2020 15:23

Những ngày qua, đôi vợ chồng hiếm muộn chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi rất chu đáo. Họ cũng đã làm đơn gửi chính quyền xã xin được nhận nuôi bé gái.

Mới đây, người dân xã Đông Xuân, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi liền báo chính quyền địa phương. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 15/7, bà Trần Thị Loan (66 tuổi, ngụ ấp Bể Bạc, xã Đông Xuân) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở đầu đường vào nhà mình. Bên cạnh bé gái có túi nilon đựng sữa, quần áo, bình sữa, bỉm, tã và phiếu tiêm phòng chích ngừa. Bé gái mới sinh được 2-3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg.

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Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà đôi vợ chồng hiếm muộn - Ảnh: Vietnamnet

Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt lập biên bản, tạm bàn giao bé gái cho vợ chồng con trai bà Loan chăm sóc. Được biết, người chồng làm giáo viên còn vợ công tác ở ủy ban. Cả hai kết hôn đã lâu nhưng chưa có con. Đôi vợ chồng có mong muốn được nhận nuôi bé gái. Những ngày qua, họ yêu thương và chăm sóc bé gái rất chu đáo. 

Đến ngày 22/7, nếu bé gái vẫn không có người thân đến nhận, chính quyền xã sẽ thực hiện thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Cách đây ít ngày, tại Hải Phòng cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi

Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/7, người dân quanh khu vực chùa Thiên Tộ (thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy dừng trước cổng chùa Thiên Tộ để lại một hộp carton rồi bỏ đi.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện bên trong hộp là một bé trai còn nguyên dây rốn nên lập tức báo cho nhà chùa và chính quyền địa phương.

Bé trai được nhà chùa đặt tên là Tâm An và đưa đi sơ cứu tại trạm y tế xã Bạch Đằng lúc 9 giờ cùng ngày. Em bé nhập viện trong tình trạng hôn mê li bì, cân nặng chỉ được 1,1kg, kèm theo khuyết xương sọ, dây rốn vẫn phủ trên đầu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhi có đa dị tật: não úng thủy, tay chân khoèo, tim có tiếng thổi tâm thu, nghi ngờ có bệnh lý về tim kèm theo.

Sau một ngày chống chọi với bệnh tật, bệnh nhi đã tử vong. Lễ an táng cho em bé xấu số đã được nhà chùa Thiên Tộ cùng các phật tử cử hành chu đáo.

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