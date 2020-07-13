Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa Thiên Tộ (Hải Phòng) đã không qua khỏi.

Theo thông tin đăng tải trên Gia đình & Xã hội, chiều 8/7 vừa qua, Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi là bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khoảng 1 ngày tuổi.

Em bé nhập viện trong tình trạng hôn mê li bì, cân nặng chỉ được 1,1kg, kèm theo khuyết xương sọ, dây rốn vẫn phủ trên đầu. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhi có đa dị tật: não úng thủy, tay chân khoèo, tim có tiếng thổi tâm thu, nghi ngờ có bệnh lý về tim kèm theo.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thiên Tộ đã qua đời - Ảnh: FB

Chiều hôm sau, bệnh tình của bé trai diễn biến nặng, tim rời rạc, thở ô xy tím. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu ngực tuần hoàn, tiêm thuốc cấp cứu nhưng trẻ không đáp ứng. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, bé trai đã qua đời.

Trước đó, tài khoản Facebook L.T. chia sẻ thông tin bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thiên Tộ (thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và kêu gọi cộng đồng mạng tìm kiếm mẹ của bé.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/7, người dân quanh khu vực nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy dừng trước cổng chùa Thiên Tộ để lại một hộp carton rồi bỏ đi.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện bên trong hộp là một bé trai còn nguyên dây rốn nên lập tức báo cho nhà chùa và chính quyền địa phương. Bé trai được nhà chùa đặt tên là Tâm An và đưa đi sơ cứu tại trạm y tế xã Bạch Đằng lúc 9 giờ cùng ngày.

Sau khi vào Bệnh viện Tiên Lãng, do tình trạng bệnh phức tạp, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục điều trị. Sau một ngày chống chọi với bệnh tật, bệnh nhi đã tử vong. Lễ an táng cho em bé xấu số đã được nhà chùa Thiên Tộ cùng các phật tử cử hành chu đáo.

TP.HCM: Bé gái bị mẹ bỏ rơi sau sinh, nhiều y bác sĩ mong muốn nhận về nuôi Sau khi sinh, người mẹ bất ngờ trốn biệt bỏ con gái lại bệnh viện. Nhiều nhân viên y tế đã ngỏ ý nhận bé về nuôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-phong-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-thien-to-da-qua-doi-368689.html