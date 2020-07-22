Người dân phát hiện một chiếc túi khả nghi được đặt cạnh trạm y tế xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội nên mở ra kiểm tra. Bên trong túi là bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vẫn còn nguyên dây rốn.

Mới đây, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội xảy ra trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 10 giờ trưa ngày 22/7, người dân bất ngờ phát hiện một chiếc túi xách khả nghi ngay cạnh trạm y tế xã Đa Tốn nên kiểm tra. Bên trong túi là một bé trai bị bỏ rơi chưa cắt dây rốn. Người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước trạm y tế xã - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Nhận tin báo, chính quyền xã đã có mặt lập biên bản, đưa cháu bé về trạm y tế xã để chăm sóc. Bé trai nặng khoảng 2,9kg, sức khỏe bình thường.

Hiện xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai, nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận, phía xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại xã Đông Xuân, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cũng xảy ra trường hợp em bé bị bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 15/7, bà L. (66 tuổi, ngụ ấp Bể Bạc, xã Đông Xuân) phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ở đầu đường vào nhà mình. Bên cạnh bé gái có túi nilon đựng sữa, quần áo, bình sữa, bỉm, tã và phiếu tiêm phòng chích ngừa. Bé gái mới sinh được 2-3 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg.

Bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà đôi vợ chồng hiếm muộn - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt lập biên bản, tạm bàn giao bé gái cho vợ chồng con trai bà L. chăm sóc. Được biết, người chồng làm giáo viên còn vợ công tác ở ủy ban. Cả hai kết hôn đã lâu nhưng chưa có con. Đôi vợ chồng có mong muốn được nhận nuôi bé gái. Những ngày qua, họ yêu thương và chăm sóc bé gái rất chu đáo.

Nếu quá thời gian quy định mà bé gái vẫn không có người thân đến nhận, chính quyền xã sẽ thực hiện thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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