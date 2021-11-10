Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chất vấn 'Đi cùng thang máy với F0 có cần cách ly tập trung không?'

Xã hội 10/11/2021 14:15

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cho biết, một số người dân sống tại chung cư đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, thực hiện 5K, chỉ đi chung thang máy với F0 trong vài chục giây nhưng vẫn phải đi cách ly tập trung.

Dẫn tin từ Người Lao Động, sáng 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là người đầu tiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chất vấn tư lệnh ngành y tế, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (đoàn Quảng Bình) cho biết nhiều cử tri sống tại chung cư các địa phương, trong đó có Hà Nội, lo lắng khi thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung. Ông Cường dẫn chứng việc một số người dân sống tại chung cư đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, thực hiện 5K, chỉ đi chung thang máy với F0 trong vài chục giây nhưng vẫn phải đi cách ly tập trung.

di chung thang may voi F0 1
Ảnh minh họa: Internet

Vị đại biểu cho rằng, việc đi cách ly tập trung gây lãng phí nguồn lực, tổn hại về tinh thần cho người dân, dễ lây nhiễm chéo trong khi họ có đủ khả năng để cách ly tại nhà. Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Bộ trưởng Y tế nêu quan điểm vấn đề này.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn Nghị quyết 128 của Chính phủ, Hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế đã hướng dẫn đầy đủ về việc xét nghiệm, cách ly đối với các cấp độ dịch. Trong đó, đã nêu rõ việc cách ly như thế nào đối với người trở về từ vùng dịch nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

"Đối với cấp độ 3, cấp độ 4 quy định: Thứ nhất, đối với người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, chỉ cần theo dõi y tế 7 ngày, xét nghiệm ngày thứ nhất; đối với người đã khỏi bệnh cũng tương tự như vậy. Đối với người đã tiêm 1 mũi vắc-xin thì cách ly tại nhà 7 ngày. Đối với người chưa được tiêm vắc-xin theo dõi trong vòng 14 ngày"- Bộ trưởng cho hay.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện vào từng địa phương, và trong khuyến cáo của Bộ Y tế tùy mức độ, tùy địa phương và nhất là vấn đề đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với những khu vực có mật độ dân cư cao, chung cư… chúng ta đảm bảo việc cách ly một cách linh hoạt.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng đối với những khu chung cư có mật độ cư dân đông đúc mà độ phủ vắc-xin chưa cao thì chúng ta áp dụng việc cách ly tập trung, bao gồm việc cách ly tại nhà.

di chung thang may voi F0 2
Ảnh minh họa: Reuters

Sau phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đã giơ biển tranh luận và cho rằng câu trả lời của Bộ trưởng chưa rõ. Theo ông Cường, nhiều cử tri gọi điện cho ông để hỏi về một vấn đề cụ thể là nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, thực hiện đủ 5K, khi đi chung thang máy với F0 vài chục giây thì có phải đi cách ly tập trung hay không, họ có đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Trả lời tiếp vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết sự việc đại biểu nêu có xảy ra ở một số địa phương, trong đó có Hà Nội. Bộ trưởng cho biết đã trao đổi với Hà Nội và nhấn mạnh những trường hợp này không phải bắt buộc đi cách ly tập trung 14 ngày, việc này trong hướng dẫn của Bộ Y tế đã nêu rất rõ.

Người đứng đầu Bộ Y tế đề nghị các địa phương áp dụng các văn bản hướng dẫn cụ thể các mức độ khi tiêm 2 mũi thì như thế nào, tiêm 1 mũi như thế nào và đã khỏi bệnh như thế nào... để tạo sự thống nhất.

 

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