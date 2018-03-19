Theo hình ảnh trong clip, cô gái trẻ mặc áo khoác xanh rêu được cho là cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị cô vợ kéo người đến đánh ghen dã man , thậm chí lột đồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Vì nhóm người hành hung quá đông và hung hãn, cô nhân tình chỉ biết kêu khóc xin tha mạng, đồng thời cúi gằm mặt xấu hổ trước đám đông hiếu kỳ.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường vô cùng dã man. Theo tài khoản N.M.Đ. đăng tải clip, sự việc xảy ra tại Sơn La. Cô gái trẻ vì cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị người vợ kéo theo họ hàng đến đánh đập, lột đồ gây náo loạn đường phố.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng cùng nhiều bình luận trái chiều.

Cuối cùng, người đàn ông áo xanh quyết định kéo cô gái đi nơi khác, còn người phụ nữ áo hồng khuyên can nhóm người đánh ghen nên dừng tay để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh cắt từ clip

"Lúc cặp kè với chồng người khác có nghĩ đến hậu quả này không? Phá hoại gia đình người ta mà còn kêu than nỗi gì. Tội nghiệp cô vợ quá, đi đánh ghen cũng mất mặt và uất ức lắm chứ có sung sướng gì", Hạ Anh bày tỏ.

"Bây giờ đánh thì hăng lắm. Đến lúc cả đám bị triệu tập lên cơ quan công an về hành vi cố ý gây thương tích hay làm nhục người khác không biết có hung dữ được vậy không. Chồng ngoại tình thì về xử lý ông chồng đi. Đánh được người này hắn cũng sẽ cặp kè tiếp với người khác thôi. Chẳng lẽ cứ đi đánh ghen suốt thế à?", Lan Chi cho biết.

"Xem clip mà thấy thương cả hai người phụ nữ. Một người bị làm nhục, đánh đập trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Người kia thì uất ức, đau khổ khi chồng không thủy chung. Chồng không tốt thì nên bỏ đi chứ phụ nữ đừng làm khổ nhau thế này", Hùng Trần bình luận.