Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người

Xã hội 19/03/2018 16:12

Cô gái trẻ được cho là cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị vợ kéo người đến đánh ghen dã man, thậm chí lột đồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường vô cùng dã man. Theo tài khoản N.M.Đ. đăng tải clip, sự việc xảy ra tại Sơn La. Cô gái trẻ vì cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị người vợ kéo theo họ hàng đến đánh đập, lột đồ gây náo loạn đường phố.

Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người - Ảnh 1
Vụ đánh ghen dã man gây náo loạn đường phố - Ảnh cắt từ clip
Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người - Ảnh 2
Cô gái trẻ được cho là bồ nhí bị lột đồ, kéo lê trước sự chứng kiến của rất nhiều người - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô gái trẻ mặc áo khoác xanh rêu được cho là cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị cô vợ kéo người đến đánh ghen dã man, thậm chí lột đồ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Vì nhóm người hành hung quá đông và hung hãn, cô nhân tình chỉ biết kêu khóc xin tha mạng, đồng thời cúi gằm mặt xấu hổ trước đám đông hiếu kỳ. 

Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người - Ảnh 3
Cô gái trẻ bị nhóm người phụ nữ đánh ghen dã man, lột đồ ngay trên đường - Ảnh cắt từ clip
Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người - Ảnh 4
Tuy được một số người can ngăn cuộc ẩu đả nhưng nhóm phụ nữ đi đánh ghen vẫn hết sức hung hăng, quyết không tha cho cô gái trẻ - Ảnh cắt từ clip
Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người - Ảnh 5
Lột đồ chán chê, nhóm người kéo cô gái ra chỗ vắng người hơn rồi túm tóc, đánh đập không tiếc tay - Ảnh cắt từ clip
Bồ nhí bị đánh ghen dã man, lột quần lót lộ cả vùng kín giữa phố đông người - Ảnh 6

Cuối cùng, người đàn ông áo xanh quyết định kéo cô gái đi nơi khác, còn người phụ nữ áo hồng khuyên can nhóm người đánh ghen nên dừng tay để tránh hậu quả đáng tiếc - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng cùng nhiều bình luận trái chiều.

"Lúc cặp kè với chồng người khác có nghĩ đến hậu quả này không? Phá hoại gia đình người ta mà còn kêu than nỗi gì. Tội nghiệp cô vợ quá, đi đánh ghen cũng mất mặt và uất ức lắm chứ có sung sướng gì", Hạ Anh bày tỏ.

"Bây giờ đánh thì hăng lắm. Đến lúc cả đám bị triệu tập lên cơ quan công an về hành vi cố ý gây thương tích hay làm nhục người khác không biết có hung dữ được vậy không. Chồng ngoại tình thì về xử lý ông chồng đi. Đánh được người này hắn cũng sẽ cặp kè tiếp với người khác thôi. Chẳng lẽ cứ đi đánh ghen suốt thế à?", Lan Chi cho biết.

"Xem clip mà thấy thương cả hai người phụ nữ. Một người bị làm nhục, đánh đập trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Người kia thì uất ức, đau khổ khi chồng không thủy chung. Chồng không tốt thì nên bỏ đi chứ phụ nữ đừng làm khổ nhau thế này", Hùng Trần bình luận.

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