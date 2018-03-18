Vợ phẫn nộ tố chồng 'mây mưa' tập thể với đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc

Thế giới 18/03/2018 15:34

Cô vợ vô cùng tức giận và cho biết sẽ gửi đoạn clip này tới nơi làm việc của chồng để anh ta phải chịu hậu quả thích đáng.

Mạng xã hội mấy ngày nay đang bàn tán vô cùng xôn xao trước đoạn video được tài khoản Xiao Hu đăng tải. Mặc dù có thời lượng chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng những hình ảnh trong đó đủ khiến rất nhiều người đi từ kinh ngạc đến phẫn nộ.

Vợ phẫn nộ tố chồng 'mây mưa' tập thể với đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc - Ảnh 1
Clip đang lan truyền nhanh chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh: Chinapress

Trong những giây đầu tiên, đoạn video tập trung vào những túi thức ăn không còn nguyên vẹn, cho thấy một số người ở đây đang tổ chức tiệc. Thế nhưng ngay sau đó là cảnh giường chiếu giữa 2 người đàn ông và 3 cô gái khiến người xem "chết đứng". Cả 5 người đều trong trạng thái khỏa thân, nằm trên giường thác loạn trong ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc xập xình, dường như không còn quan tâm đến xung quanh.

Theo Chinapress, tài khoản Xiao Hu cho biết chồng mình cũng có mặt trong clip xấu hổ trên. Họ đều là nhân viên phi hành đoàn của một hãng hàng không lớn của Trung Quốc. Buổi tiệc xảy ra khi những người này đang trong thời gian phục vụ chuyến bay đường dài.

Vợ phẫn nộ tố chồng 'mây mưa' tập thể với đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc - Ảnh 2
Vợ đau đớn tố chồng 'mây mưa' tập thể cùng đồng nghiệp trên một chuyến bay đường dài - Ảnh: Chinapress

Xiao Hu vô cùng tức giận và cho biết sẽ gửi đoạn clip này tới hãng hàng không nơi chồng mình làm việc để tố giác. Đây chính là hậu quả mà anh ta phải gánh chịu khi phản bội vợ con và "vui vẻ" bên ngoài đến mức khó chấp nhận được.

Hiện tại, đại diện hãng hàng không được nhắc đến vẫn chưa lên tiếng xác nhận sự việc, tuy nhiên đoạn video đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng mặt và để lại nhiều bình luận căm phẫn.

Vợ phẫn nộ tố chồng 'mây mưa' tập thể với đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc - Ảnh 3
Cư dân mạng bày tỏ nhiều ý kiến phẫn nộ quanh sự việc - Ảnh: Chinapress

"Tôi thấy hành vi này thật dơ bẩn và khó chấp nhận"; "Anh ta không chỉ có một nhân tình bên ngoài, ghê quá đi mất"; "Tôi mà là cô vợ chắc sốc rồi đau tim mà chết"; "Trong thời gian đáng lẽ phải phục vụ hành khách thì họ lại làm điều kinh khủng này"; "Đề nghị phạt thật nặng để làm gương"; "Cô vợ đúng là đau đớn quá mà"... - một số ý kiến tiêu biểu của dân mạng Trung Quốc.

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