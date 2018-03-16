Mẹ chồng cho biết mình không hề đụng vào người bồ nhí của con trai, tuy nhiên clip cho thấy người phụ nữ lớn tuổi có tham gia lột quần áo cô này. Tại hiện trường cũng vương vãi nhiều tóc và ớt tươi khiến nhiều người "nổi da gà".

Liên quan đến thông tin mẹ chồng đánh ghen cắt tóc, xát ớt vào vùng kín tình địch hộ con dâu gây xôn xao mạng xã hội, người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phân trần mọi việc. Bà H. (mẹ chồng trong câu chuyện đánh ghen) cho biết, bà và gia đình cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cuộc sống riêng tư bị xáo trộn. Vào hôm xảy ra sự việc, con dâu bà bắt gặp chồng cặp kè với nhân tình nên nhờ mẹ chồng đi cùng để nói chuyện. Bà H. chỉ nói chuyện chứ không hề đụng vào người cô bồ nhí kia, bà cũng đã trình bày điều này tại cơ quan công an.

Mẹ chồng cho biết mình không hề đụng vào người bồ nhí của con trai - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên, đoạn clip được chia sẻ trên mạng cho thấy bà có hành động xông vào lột quần áo cô nhân tình. Tại hiện trường cũng vương vãi nhiều tóc và ớt tươi được cho là hậu quả kinh hoàng của màn đánh ghen - Ảnh cắt từ clip Bà H. cũng cho biết thêm, vợ chồng con trai bà đã có ba mặt con, cháu bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Mặc con nhỏ thường hay quấy khóc, người chồng vẫn ngang nhiên bỏ đi với nhân tình. Vì thương con dâu, thương cháu nên bà H. mới quyết định đến nói chuyện phải trái với "kẻ thứ ba". "Con dâu tôi đang bế hai đứa cháu về quê còn đứa nhỏ thì tôi đang bế đây. Bây giờ, tôi cũng bận lắm nên xin phép không chia sẻ thêm", bà H. trao đổi với Người Đưa Tin.

Theo thông tin chia sẻ, vụ đánh ghen xảy ra tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - Ảnh: Facebook Như đã đưa tin trước đó, tối 13/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại một phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu. Ngay sau đó, Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cũng đã xác nhận sự việc, đồng thời mời mẹ chồng, nàng dâu và người bị hại lên xác minh. Tuy nhiên, nạn nhân đã bỏ đi khỏi địa phương nên tạm thời cơ quan công an chưa thể lấy lời khai, tiến hành làm rõ vụ việc.

Mẹ chồng đánh ghen, xát ớt vào vùng kín bồ nhí có thể bị phạt tù 5 năm Nếu nạn nhân bị đánh ghen làm đơn trình báo gửi cơ quan công an, đồng thời tiến hành giám định thương tật và tỷ lệ thương tích đủ để khởi tố, mẹ chồng có thể bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, mức án cao nhất là 5 năm tù.

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