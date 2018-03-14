Mẹ chồng xông vào lột quần áo cô nhân tình của con trai mình để đánh ghen hộ con dâu. Thậm chí, bà còn mang theo một túi ớt xát vào vùng kín "tiểu tam" để dạy cho cô ta một bài học.

Chuyện đánh ghen, ngoại tình luôn là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mọi người cũng không còn lạ lẫm với chuyện vợ đánh đập, trút giận lên bồ nhí khi chồng trót "tòm tem" bên ngoài. Tuy nhiên, sự việc mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu dưới đây lại khá hy hữu khiến không ít người tò mò và bàn tán xôn xao. Vụ đánh ghen kinh hoàng được cộng đồng mạng hết sức quan tâm - Ảnh: Facebook Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ lớn tuổi xông vào lột quần áo cô nhân tình của con trai mình để đánh ghen hộ con dâu. Thậm chí, bà còn mang theo một túi ớt xát vào vùng kín kẻ thứ ba để dạy cho cô ta một bài học.

Bồ nhí bị mẹ chồng đánh ghen dã man - Ảnh cắt từ clip Dường như không thể chống trả, "tiểu tam" đành bất lực chịu trận, đứng lên mặc lên quần áo rồi lảng đi chứ không phân bua lời nào. Bồ nhí bất lực khi bị mẹ chồng kéo người đến 'đánh úp' - Ảnh cắt từ clip Chứng kiến vụ việc, rất đông người dân lên tiếng can ngăn, đồng thời khuyên bảo có chuyện gì nên về nhà "đóng cửa bảo nhau". Lúc này, người phụ nữ lớn tuổi liên tục chửi bới: "Tao nói mày mà mày còn cố tình. Tao van mày, tao bảo mày kí, mày cũng kí nhé. Mày còn bảo 'thôi từ nay cháu không bao giờ như thế nữa' nhưng rồi sao...". Sau đó bà quay sang đám đông phân trần bằng giọng uất ức: "Nói với các ông các bà, con trai tôi đã có 3 cháu, đứa nhỏ nhất mới có 6 tháng vẫn còn đỏ hỏn. Tôi đã từng bắt gặp nó 2 lần rồi, tôi thậm chí còn quỳ xuống xin 'Cháu ơi, cháu tha cho nhà cô' nhưng nó cứ gọi điện cho con tôi để xin tiền. Nó lấy bao nhiêu tiền của con tôi rồi".

Mẹ chồng lên án bồ nhí của con trai bằng giọng tức giận xen lẫn uất ức - Ảnh cắt từ clip Sau đó, mẹ chồng đã nghe lời can ngăn của mọi người nên quyết định đi về, tạm bỏ qua mọi chuyện. Bức ảnh chụp lại hiện trường cho thấy có rất nhiều tóc và ớt tươi vương vãi trên nền đất - Ảnh: Facebook Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, tài khoản P.K. đăng tải clip đánh ghen nói trên cho biết, sự việc xảy ra vào tối qua (13/3) tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Người phụ nữ lớn tuổi trong clip là mẹ chồng, đi đánh ghen hộ con dâu. Tuy nhiên, vì nhận được sự quan tâm quá lớn từ cộng đồng mạng, cũng như không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, P.K. đã quyết định xóa clip để mọi việc không đi quá xa. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip mẹ chồng đánh ghen nhận được vô số sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Người hưởng ứng nhiệt tình hành động của mẹ chồng, chỉ trích "con giáp thứ 13" phá hoại gia đình người khác. Người lại phản đối hành vi trên và cảnh báo vụ việc này có thể sẽ bị xử lý trước pháp luật. "Xem mấy clip đánh ghen chẳng thương được, nhiều vụ việc như vậy rồi nhưng nhiều cô gái trẻ vẫn không biết rút kinh nghiệm"; "Mẹ chồng của năm đây chứ đâu"; "Trai tân thiếu gì sao nhiều cô vẫn cố tình cặp kè với đàn ông có vợ để rồi lãnh hậu quả đau đớn thế này"; "Cô bồ nhí mà kiện thì mẹ chồng cũng bị xử lý đó"; "Sao không về dạy dỗ con trai mình trước mà lại đánh đập người ta thế này";... Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng bàn tán không ngớt và chia sẻ một cách chóng mặt.

Những người đàn bà mất mạng vì cơn ghen cuồng loạn của chồng Trong tình yêu, cặp đôi nào cũng có ghen tuông, giận hờn để tình cảm thêm gắn bó. Vậy nhưng, có nhiều người lại ghen tuông một cách mù quáng, bệnh hoạn. Trong cơn cuồng ghen, họ lạnh lùng đoạt mạng người mà họ yêu thương để rồi khi bình tâm trở lại mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

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