Bộ LĐ-TB&XH quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng cho con của sản phụ mắc COVID-19 sinh từ ngày 27/4 - 31/12

Xã hội 09/09/2021 13:54

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định hỗ trợ con của sản phụ F0 sinh từ 27/4 - 31/12/2021, mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Theo VTV đưa tin, sau khi xem phim tài liệu "Ranh giới", Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã quyết định hỗ trợ con của sản phụ F0 sinh từ 27/4 - 31/12/2021, mỗi trường hợp 1 triệu đồng và kinh phí được trích từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thực hiện nhanh, kịp thời, đúng đối tượng.

Trước đó, đã nhiều chính sách hỗ trợ cho trẻ em là F0, F1, phụ nữ đang mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời, trên 108.000 người lớn và trẻ em F1 được hỗ trợ tiền ăn với gần 116 tỷ đồng.

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Hỗ trợ con của sản phụ F0 sinh từ 27/4 - 31/12/2021, mỗi trường hợp 1 triệu đồng - Ảnh: VTV

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, trong Hội nghị trực tuyến đánh giá và triển khai một số giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong đại dịch COVID-19, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 31/8/2021 có 11.822 trẻ em là F0, số trẻ em F1 là 27.334 trẻ em. Riêng tại TP.HCM, dịch COVID-19 đã khiến khoảng 250 trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ.

Trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều trẻ em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng, nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân chăm sóc do cha, mẹ hoặc chính trẻ em phải điều trị, cách ly để phòng, chống lây nhiễm COVID-19.

Về phương án hỗ trợ trường hợp trẻ mồ côi cả cha mẹ, ông Đặng Hoa Nam nhận định: "Trước hết cần phải tìm người thay thế chăm sóc các cháu trên cơ sở quy định pháp luật".

Theo Cục trưởng Cục Trẻ em, để hỗ trợ các cháu mồ côi cha mẹ, cơ quan chức năng sẽ tìm người thân thích, nếu không có thì sẽ tìm các cá nhân, gia đình tự nguyện nhận chăm sóc. Trường hợp cuối cùng sẽ đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương.

Trường hợp trẻ mất bố hoặc mẹ tùy tình huống cụ thể, ông Nam nói thêm: "Nếu gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo thì sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ thêm, bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng và xã hội".

 

 

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