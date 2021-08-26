Phát hiện sản phụ mới sinh ngất lịm bên đường, tổ tuyên truyền Chỉ thị 15 hỗ trợ dùng võng đưa về nhà

Thấy một sản phụ ngất lịm bên vệ đường, tổ công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 15 của xã Quang Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) đã thực hiện sơ cứu và dùng võng đưa người này về tận nhà.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, sáng 25/8, tổ công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 15 của xã Quang Phong (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, đang trên đường về qua địa phận giáp ranh giữa bản Pảo và bản Quyn xã Quang Phong đã phát hiện một người phụ nữ ngất lịm bên vệ đường.

Sau khi sơ cứu, người phụ nữ đã tỉnh và cho biết tên là Lìm Thị L. (SN 1985), trú tại bản Pảo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong. Cô mới sinh con và đang trên đường về nhà. Được biết, ngày 19/8, chị L. cùng chồng ra Trung tâm Y tế huyện Quế Phong để sinh con. Đến sáng 25/8, sản phụ cùng chồng đưa con về nhà bằng taxi.

Tổ công tác tuyên truyền Chỉ thị 15 xã Quang Phong đã cứu thành công sản phụ ngất lịm bên vệ đường - Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở nên vợ chồng chị phải đi bộ hơn 2km đường dốc núi. Trong lúc di chuyển, người chồng bế con đi trước còn chị đi chậm phía sau. Do quãng đường đi mệt và trời nắng gắt, sức khỏe của chị L. chưa đảm bảo nên chị đã ngất bên đường.

Tổ công tác dùng võng đưa chị L. về nhà - Ảnh: Tiền Phong

Ngay thời điểm đó, tổ công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 15 của xã Quang Phong vô tình đi qua đã phát hiện nên thực hiện các biện pháp sơ cứu rồi dùng võng đưa chị L. về nhà. Thấy hoàn cảnh khó khăn, đoàn công tác xã Quang Phong đã ủng hộ thêm một số tiền cho gia đình chị.

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