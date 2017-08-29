Sau khi để lại đứa con gái 5 tuổi cùng một tin nhắn ngắn, người mẹ trẻ xinh đẹp biến mất một cách bí ẩn khiến nhiều người hoang mang.

Theo thông tin được đăng tải trên Thời đại, người mẹ trẻ này tên Nguyễn Thị Yến (20 tuổi, cư trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa), mất tích khoảng một tuần nay.

Trả lời phóng viên báo Thời đại, anh Nguyễn Thái Trung, anh trai của Yến cho biết em gái anh từ huyện lên thành phố Thanh Hóa có việc. Tuy nhiên sau đó cô nhắn tin cho mẹ báo lên Hà Nội chơi. Kể từ ngày hôm đó đến nay, Yến không liên lạc với gia đình thêm lần nào nữa.

“Em gái tôi khi đi không đem theo đồ đạc, tư trang gì, chỉ nhắn tin cho mẹ rằng đi Hà Nội chơi, nhưng sau đó tắt máy đến nay một tuần rồi gia đình rất lo lắng. Gia đình đã gọi điện hỏi thăm các mối quan hệ liên quan nhưng không có tin tức gì. Chúng tôi mong mọi người chia sẻ để gia đình có hy vọng”, anh Trung chia sẻ.

Được biết, Yến lấy chồng ở Thái Nguyên và sinh được một bé gái nay đã 5 tuổi. Cách đây 1 năm, hai vợ chồng Yến xảy ra mâu thuẫn. Chồng Yến bỏ đi Sài Gòn làm thuê, còn cô vẫn tiếp tục ở quê nhà. Hiện nay, con của Yến đang được ông bà nội nuôi dưỡng.

Đến ngày 28/8, vì vẫn chưa có thêm tin tức nào của Yến nên gia đình quyết định trình báo lên công an địa phương làm thủ tục trình báo để tìm người thân mất tích.

Nếu độc giả có tin tức liên quan đến người phụ nữ trong hình, xin vui lòng liên hệ với anh Trung qua số điện thoại: 0975.301.438

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-lai-con-gai-5-tuoi-cung-mot-tin-nhan-ngan-nguoi-me-tre-xinh-dep-mat-tich-bi-an-230955.html