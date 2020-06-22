Sau khi xảy ra va chạm giao thông lần thứ nhất, thanh niên dắt xe máy bỏ đi khỏi hiện trường. Tuy nhiên khi đi thêm 3km nữa thì người này tiếp tục va chạm với xe máy khác và tử vong thương tâm.
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Mới đây, tại Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong thương tâm.
Theo thông tin trên Công an TP.HCM, khoảng 17 giờ 40 ngày 21/6, xe máy BKS: 95H1-279.26 do anh Đặng Chí Sơn (27 tuổi, ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành, Hậu Giang) điều khiển lưu thông trên đường tỉnh lộ 866 theo hướng từ Quốc lộ 1A về huyện Tân Phước.
Khi đến đoạn ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang, xe máy của anh Sơn xảy ra va chạm với xe máy BKS: 63B3-395.03 do một cô gái điều khiển chở theo một em bé trên xe lưu thông cùng chiều.
Cú va chạm khiến các nạn nhân ngã xuống đường, riêng anh Sơn cùng xe máy bị trượt dài trên đường hơn 10 mét.
Sau đó, anh Sơn điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Khi đi đến đường tỉnh lộ 86 đoạn qua ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (cách nơi xảy ra vụ va chạm ban đầu khoảng 3km), xe máy của anh Sơn tiếp tục va chạm với xe máy BKS: 63K8-9421 do anh Phan Văn Vĩnh (39 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lược 1, huyện Tân Phước) điều khiển đang đi hướng ngược lại.
Hậu quả, anh Sơn tử vong tại chỗ. Còn anh Vĩnh, cô gái và em bé đi cùng bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, Đội CSGT Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.