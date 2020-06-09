Người phụ nữ bán trà xanh bị xe tải tông tử vong tại chỗ, để lại con gái tật nguyền cùng người chồng bị nhiễm chất độc màu da cam không còn khả năng lao động.

Mới đây, trên địa bàn thôn Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ đi xe đạp bị xe tải tông tử vong.

Sáng ngày 5/6, bà Võ Thị Bưởi (SN 1960, ở Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang trên đường đi bán trà xanh như bao ngày thì bị xe tải đi cùng chiều tông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng bà Bưởi sinh được hai con gái, người con lớn lấy chồng xa, đứa con sau tật nguyền nằm một chỗ. Chồng bà Bưởi bị nhiễm chất độc màu da cam, không còn khả năng lao động, bệnh tật liên miên. Con gái cũng mắc di chứng từ người bố nên ngơ ngẩn không biết gì, việc đi lại dùng bằng tay.

Trước đây, ngoài công việc đồng ruộng, bà Bưởi lại đi làm thuê, bán chè ngoài chợ. Thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng bà phải lo cho sinh hoạt của cả gia đình, tiền ăn uống, thuốc men cho chồng con.

Vụ tai nạn thương tâm chẳng những cướp đi sinh mạng của người phụ nữ nghèo khổ, mà còn khiến chồng con nạn nhân mất đi chỗ dựa duy nhất.

Sau khi vợ bị xe tải tông tử vong, người chồng và con gái không biết dựa vào đâu - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Bà H. (hàng xóm) chia sẻ với Gia đình & Xã hội: "Hoàn cảnh bố con ông Phương giờ không biết phải làm sao, vợ mất không biết lấy ai chăm sóc họ. Trước giờ, hoàn cảnh gia đình họ đã khó khăn rồi, nay gặp phải tai ương như vậy nữa không biết hai bố con sống sao nổi. Cầu mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ đế hai bố con ông Phương vượt qua khó khăn, vượt qua nỗi đau trước mắt".

Lãnh đạo xã Vĩnh Sơn cho biết sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến an ủi, động viên thăm hỏi, quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Gặp tai nạn trên đường về quê, nam sinh viên đại học năm cuối tử vong thương tâm Nam sinh viên đang chạy xe máy về quê thì xảy ra va chạm với container chạy cùng chiều dẫn đến tử vong. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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