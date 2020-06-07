Nam sinh viên đang chạy xe máy về quê thì xảy ra va chạm với container chạy cùng chiều dẫn đến tử vong. Vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mới đây, tại Quốc lộ 5 đoạn chạy qua phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa xe container và xe máy khiến một nam sinh viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa ngày 6/6, xe container BKS 34C-090.88 kéo rơ moóc BKS 34R-026.00 do tài xế Trương Xuân Thanh (SN 1971, trú tại phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 5 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng.

Khi đi đến đoạn ngã tư Quốc lộ 5 giao với đường Ngô Quyền, xe container bất ngờ va chạm với xe máy BKS 34B4-380.56 do anh L. (SN 1997, trú tại thôn Lan Can 1, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. ngã ra đường và bị bánh xe container cán qua tử vong tại chỗ.

Nam sinh viên gặp tai nạn thương tâm trên đường về quê - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm container - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Nhận tin báo, Công an TP. Hải Dương nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, L. là con thứ 2 trong gia đình, hiện tại đang học năm cuối một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cách đây vài năm, anh trai của nạn nhân cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Được nghỉ cuối tuần nên anh L. về quê và không may gặp tai nạn đau lòng.

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