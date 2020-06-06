Trên Quốc lộ 1A, xe khách bất ngờ mất thắng tông thẳng vào xe tải gây nên tai nạn liên hoàn. Hậu quả, nhiều hành khách bị mắc kẹt, đập cửa la hét kêu cứu.

Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A xảy ra vào sáng nay (6/6).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30, tại Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tân Thới Nhất, quận 12, xe khách biển số Bình Dương lưu thông theo hướng từ quận Bình Tân về quận 12.

Khi còn vài trăm mét nữa đến giao lộ với đường Phan Văn Hớn thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Lúc này chiếc xe tải tiếp tục lao lên tông tiếp vào 2 xe tải khác. Khi 3 phương tiện bị dừng đột ngột thì một xe tải khác từ phía sau không kịp xử lý nên tông thẳng vào đuôi xe khách tạo ra chuỗi tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến một xe tải bị hất văng va chạm với dải phân cách bằng bê tông trên đường. Chiếc xe khách bị nát đầu, biến dạng sau va chạm. Ngoài ra các phương tiện còn lại cũng bị hư hỏng ở phần đầu và phía sau.

Tai nạn liên hoàn làm xe khách nát đầu, nhiều hành khách la hét kêu cứu - Ảnh: Tổ Quốc

Do cửa bị kẹt nên nhiều hành khách trên xe la hét kêu cứu. Lúc này một hành khách nhanh trí dùng chân đạp mạnh cửa kính thoát thân và giải cứu thêm nhiều người khác. Tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 8 người bị thương. Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT quận 12 nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định do xe khách mất thắng gây ra tai nạn giao thông làm nhiều người bị thương.

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