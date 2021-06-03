Bình Dương: Phong tỏa tạm thời 1 chung cư, lập chốt chặn cả đường thủy và đường bộ

Xã hội 03/06/2021 19:38

Bình Dương tiến hành phong tỏa tạm thời chung cư Marina Tower vì liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TP.HCM. Đồng thời, tỉnh cũng lập thêm nhiều chốt chặn đường sông lẫn đường bộ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 3/6, lực lượng chức năng TP.Thuận An (Bình Dương) tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực chung cư Marina Tower ở phường Vĩnh Phú.

Đây là nơi ở của bệnh nhân được cách ly và phát hiện mắc COVID-19 tại TP.HCM. Ngay sau khi nhận thông tin từ TP.HCM, lực lượng chức năng TP.Thuận An đã cho cách ly y tế tạm thời chung cư để truy vết F1, F2 liên quan đến ca bệnh này. Lãnh đạo TP.Thuận An đồng thời cho biết, đối với khu vực này đang nằm trong tầm kiểm soát, bởi trước khi bệnh nhân được đưa đi cách ly dù chưa xác định mắc COVID-19, địa phương đã chủ động truy vết, giám sát.

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Chung cư Marrina Tower bị phong tỏa - Ảnh: Tiền Phong

Chiều cùng ngày lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đồng loạt lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đường bộ và các chốt tại 3 bến đò chở khách ngang sông giáp ranh với các địa bàn trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Theo đó, 6 chốt kiểm soát, phòng chống dịch được lập tại các cửa ngõ giao thương có tuyến đường, địa bàn trọng điểm giáp ranh với TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và tỉnh Đồng Nai. 3 chốt kiểm soát đường sông tại 3 bến đò thuộc xã Bạch Đằng, xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên). Toàn bộ các chốt kiểm soát huy động lực lượng công an, quân sự, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và y tế thuộc TX.Tân Uyên và các xã, phường có vị trí lập chốt để tham gia phối hợp kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện đến địa bàn thị xã.

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Các chốt kiểm tra ở Bình Dương hoạt động nghiêm ngặt - Ảnh: Tiền Phong

Ngoài thị xã Tân Uyên, các địa bàn gồm TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Theo lãnh đạo thị xã Tân Uyên, các chốt kiểm soát, phòng chống dịch thực hiện 24/24. Trước đó, tỉnh Bình Dương đã thực hiện lập các chốt trên đường QL 1A, QL 13 và đường Mỹ Phước Tân Vạn. 

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