Theo chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 19/5. Khi đang thu dọn rác trên đường Nguyễn Trãi, nữ công nhân nhìn thấy một chủ shop thời trang gần đó có hành vi xả rác bừa bãi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xô xát giữa nữ công nhân vệ sinh môi trường và chủ một cửa hàng thời trang tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bức xúc vì vỉa hè, lòng đường vừa được dọn sạch sẽ nay lại bị vứt rác bừa bãi, nữ công nhân đã nhắc nhở chủ shop thời trang. Lời qua tiếng lại, hai bên lao vào tranh cãi to tiếng. Đỉnh điểm, cô gái trẻ là chủ shop đã lao vào đánh, đá chổi, ném dụng cụ của nữ công nhân ra đường.

Sự việc được người dân qua đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip đã nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc, phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi vứt rác bừa bãi, đánh người của chủ shop thời trang, đồng thời cảm thông với cô lao công phải làm việc giữa trời nắng gay gắt còn bị đánh chửi.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đoạn clip được chia sẻ khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng đã truy tìm được danh tính cô gái trẻ trong đoạn clip.

Theo đó, cô gái tên L. (26 tuổi) kinh doanh quần áo tại địa điểm trên đã nhiều năm. Sau khi bị ném đá vì có hành động xô xát với nữ công nhân đáng tuổi mẹ, L. đã lên tiếng giải thích.

Cô gái trẻ đánh chửi nữ công nhân vệ sinh - Ảnh cắt từ clip

Cô cho biết mọi người đang phán xét câu chuyện hết sức chủ quan. Do trước shop không có sọt rác nên khi vứt rác ra đường gặp gió rác bay tứ tung. L. chỉ vô ý nhưng lại bị nữ công nhân chửi bới bằng nhiều từ ngữ thậm tệ, còn dùng chổi đánh nhưng không ai ghi lại. Đến khi L. phản ứng lại thì bị nhiều người quay phim, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, lời giải thích này không được nhiều người đồng tình. Ai nấy đều cho rằng đánh chửi một người lớn tuổi như bố mẹ mình là hoàn toàn sai dù với bất cứ lý do nào.

Không chỉ đánh, cô gái này còn ném dụng cụ của cô lao công ra đường - Ảnh cắt từ clip

Về phía nữ công nhân vệ sinh, chị cho biết chủ shop vứt rác rất bừa bãi. Chị đã nhắc nhở và quét sạch đoạn đường, bỏ rác vào xe gọn gàng. Tuy nhiên khi chị vừa quay lưng đi thì cô gái trẻ mang thêm một túi rác khác vứt ra đường cùng thái độ thách thức. Chị lên tiếng nhắc nhở thì bị đánh, ném dụng cụ.

Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp tục là đề tài thu hút sự chú ý. Trước áp lực dư luận, chủ cửa hàng thời trang đã khóa trang cá nhân và không lên tiếng bình luận về sự việc.