Bị lật thuyền vịt, hai bé gái đuối nước thương tâm

Xã hội 15/10/2019 10:27

Trong lúc bơi thuyền vịt không may bị lật, 2 bé gái (7 tuổi và 4 tuổi) đã bị đuối nước thương tâm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lao xuống cứu nhưng bất thành.

Mới đây, tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/10, hai bé gái (7 tuổi và 4 tuổi) chơi trên thuyền vịt nhưng không may bị lật dẫn đến chết đuối. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã lao xuống cứu nhưng bất thành.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể 2 bé gái đuối nước thương tâm - Ảnh: FB
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Người thân gào khóc bên thi thể 2 bé gái - Ảnh: FB

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Lại Yên đã lặn xuống hồ tìm kiếm và vớt được thi thể 2 bé gái. Các nạn nhân là chị em họ hàng của nhau. 

Chứng kiến người thân gào khóc bên thi thể 2 bé gái, những người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa, thương cảm. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chiều 13/10, tại xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong. 

Vào khoảng 17 giờ ngày 13/10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc P. (SN 2008), Nguyễn Văn T. (SN 2008) và Nguyễn Văn B. (SN 2007) cùng trú tại xã Đức Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương.

Trong lúc tắm, cả 3 học sinh không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên bị nhấn chìm. Đến tối không thấy con về, các gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Sáng hôm sau, người thân đã tìm thấy 3 bộ quần áo để trên bờ sông Ngàn Sâu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân chết đuối thương tâm.

Vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh: Tìm thấy 2 thi thể

Vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh: Tìm thấy 2 thi thể

Trong lúc tắm sông, 3 học sinh không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên đuối nước thương tâm. Hiện chính quyền địa phương đã tìm thấy 2 thi thể và đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.

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