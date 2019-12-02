Sau khi đi làm về, người chồng cất công nấu ăn mang đến cho vợ thì đau đớn phát hiện vợ ngoại tình với trai lạ. Điều đáng nói, dù bị bắt quả tang nhưng người vợ lại vô cùng dửng dưng.

Từ trước đến nay, những vụ ngoại tình luôn thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại xôn xao với vụ việc chồng phát hiện vợ ngoại tình. Theo thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn Facebook, cặp vợ chồng này đi làm việc tại Đài Loan. Trong khi người vợ làm giờ hành chính thì anh chồng lại thường xuyên tăng ca vì muốn kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Vào ngày xảy ra sự việc, vì mệt nên người chồng quyết định về nhà sớm, nấu ăn mang đến cho vợ.

Câu chuyện người chồng phát hiện vợ ngoại tình được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Tuy nhiên, khi đến nơi thì anh chồng lại đau đớn phát hiện vợ đang cùng nhân tình đi ăn. Điều khiến dân mạng bức xúc nhất là dù bị phát hiện ngoại tình nhưng người vợ vẫn thản nhiên ngồi trên xe bấm điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Dù bị bắt gặp nhưng thái độ người vợ lại vô cùng dửng dưng, thản nhiên ngồi lướt điện thoại - Ảnh: Internet Bức xúc trước thái độ của người vợ, anh chồng quyết định kể hết những thói xấu của vợ mình cho những người có mặt tại đó biết. Theo lời kể, từ trước đến nay dù làm việc mệt nhọc nhưng anh vẫn hết lòng chăm lo cho vợ. Thế nhưng người vợ chưa một lần hỏi thăm, nấu cơm cho chồng ăn. Chưa hết, cô vợ còn bỏ con ở nhà từ lúc mới 8 tháng tuổi để đi làm nhưng từ đó đến nay chưa 1 lần hỏi thăm con, hỏi thăm bố mẹ chồng.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi cũng như thái độ dửng dưng của người vợ khi bị bắt quả tang ngoại tình. "Chồng đi làm cực khổ thế kia mà người vợ lại nỡ lòng ngoại tình, bỏ cả con nhỏ. Thôi bỏ đi rồi làm lại từ đầu anh ạ chứ kiểu này sao sống với nhau tiếp được chứ", một người dùng mạng xã hội khuyên. "Ghét nhất những kẻ bỏ cả gia đình để đi ngoại tình. Thật sự không biết những người này nghĩ gì, nếu không sống được với nhau thì tốt nhất chia tay rồi muốn làm gì thì làm", nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước sự phản bội của người vợ.

Bị bắt quả tang ngoại tình, hành động của người chồng khi chứng kiến bồ nhí bị đánh gây tranh cãi Bắt gặp chồng đi cùng nhân tình trên phố, người vợ liền lao vào đánh ghen giữa đường. Tuy nhiên, điều gây chú ý là hành động của người chồng phản bội.

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