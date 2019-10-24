Bắt gặp chồng đi cùng nhân tình trên phố, người vợ liền lao vào đánh ghen giữa đường. Tuy nhiên, điều gây chú ý là hành động của người chồng phản bội.

Thời gian gần đây, chuyện vợ đánh ghen bồ nhí không còn là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường mới đây nhận được sự chú ý đặc biệt của đông đảo cư dân mạng vì thái độ của người chồng.

Theo nội dung clip, người chồng cùng nhân tình đang tung tăng dạo phố thì vô tình bị vợ bắt gặp. Tức giận vì bị phản bội, người vợ lao vào đánh ghen. Thấy vậy, người chồng đứng cạnh liền liều mình dùng thân che chở cho cô nhân tình. Người vợ (váy xám) tức giận lao vào đánh ghen giữa đường khi bắt gặp chồng ngoại tình - Ảnh: Dailymail Thấy chồng bênh vực bồ nhí, người vợ càng tức giận hơn. Chị lao vào mắng chửi, xé áo tình địch. Lúc này, một số người bạn của cô vợ cũng nhanh chóng nhập cuộc, ra tay xử lý kẻ thứ 3. Mặc kệ "tiểu tam" khóc lóc, van xin, người vợ vẫn tiếp tục xé áo, đánh đập để thỏa cơn giận.

Người chồng một mực bảo vệ bồ nhí khỏi trận đòn của vợ - Ảnh: Dailymail Điều khiến cư dân mạng tranh cãi chính là thái độ của người chồng. Anh ta lao đến ôm chặt người yêu, đỡ hết mọi cú đánh của vợ. Hành động này khiến chị vợ càng bức xúc, ra tay đánh mạnh hơn. Cuộc ẩu đả thu hút sự chú ý của rất đông người đi đường nhưng không ai có ý định tiến lên ngăn cản. Sau một hồi chịu trận, người chồng đã hét lên nhờ mọi người gọi cảnh sát. Đoạn clip hiện vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Dailymail Theo Dailymail, sự việc trên xảy ra tại thành phố An Huy (Trung Quốc). Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi lăng nhăng và thái độ không biết hối lỗi của anh chồng trong đoạn clip. Tuy nhiên, một số người lại khen người chồng đáng mặt nam nhi vì dám đứng ra che chở cho người tình. Bên cạnh đó, một số người khuyên chị vợ nên bình tĩnh hơn khi bắt quả tang chồng ngoại tình vì hành vi đánh người là vi phạm pháp luật.

Clip vợ đánh ghen, cắt tóc bồ nhí giữa đường khiến cộng đồng mạng tranh cãi Đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí giữa đường khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Ngoài những ý kiến bênh vực chị vợ, một số người không đồng ý với hành động này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-qua-tang-ngoai-tinh-hanh-dong-cua-nguoi-chong-khi-chung-kien-bo-nhi-bi-danh-gay-tranh-cai-342090.html