Gia Lai: Bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà, chồng chém chết tình địch

Tin nóng 23/09/2019 15:39

Nhìn thấy vợ ôm hôn người đàn ông khác trong nhà, Nam dùng dao chém chết tình địch. Sau khi gây án, người này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hôm nay (23/9), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Chư Pưh để điều tra vụ án chồng chém chết tình địch trên địa bàn. Nạn nhân là Phạm Hồng Thao (sinh năm 1975, ngụ Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh).

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Chân dung người đàn ông chém chết tình địch vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Zing, tối 22/9, nghi vợ ngoại tình nên Phạm Xuân Nam (sinh năm 1991, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) giả vờ đi làm ở Đồng Nai rồi bí mật đứng bên vườn tiêu cạnh nhà rình. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, Nam thấy vợ là chị là P.T.M (sinh năm 1993) mở cửa sau nhà.

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Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet

Khoảng 10 phút sau, Nam nhìn thấy anh Thao lẻn vào nhà qua cánh cửa đã mở sẵn. Khi đôi tình nhân ôm nhau, có những hành vi thân mật, Nam đạp cửa xông vào chém tình địch khiến anh Thao gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Gây án xong, Nam đến cơ quan công an đầu thú.

Lẻn vào nhà vợ hờ giết chết tình địch

Cũng trong hôm qua (22/9), tại Bình Dương vừa xảy ra vụ án giết người vì ghen tuông. Theo đó, đối tượng Dương Văn Quí (29 tuổi, ngụ tại Tri Tôn, An Giang) và chị Bùi Thị Dung (34 tuổi, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương) từng sống với nhau như vợ chồng. Tối 21/9, chị Dung tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà và có mời bạn trai mới quen là anh Trịnh Xuân Diễn (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

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Quí giết chết anh Diễn vì hay tin anh này ngủ lại nhà chị Dung - Ảnh: Internet

Tối đó, anh Diễn ngủ lại nhà chị Dung. Biết được tin tình địch ngủ lại nhà vợ hờ, Quí nổi cơn ghen. Rạng sáng hôm sau (22/9), Quí lẻn vào nhà chị Dung dùng dao giết chết tình địch. Chiều cùng ngày, Quí đến Công an TX. Tân Uyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

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