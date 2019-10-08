Theo hình ảnh trong clip đánh ghen được cư dân mạng liên tục chia sẻ, người vợ cùng bạn bè xông vào nhà nghỉ sau khi biết chồng dẫn nhân tình vào đó. Khi vào phòng, chị đau đớn chứng kiến cảnh chồng mình và người tình đang trần truồng trên giường.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người vợ xông vào nhà nghỉ bắt quả tang chồng ngoại tình khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Điều khiến người vợ đau khổ hơn hết là sự phản bội của người chồng. Chị gào khóc chất vấn chồng: “Mày thích ngủ với gái lắm phải không?”.

Bị bắt quả tang, người chồng vội vàng mặc quần áo vào. Trong khi đó, cô bồ nhí ngồi co ro trên giường xin tha thứ. Vì quá bức xúc, người vợ liên tục chất vấn cô nhân tình của chồng để trút giận: “Mày đi tiếp khách hay gì, tao bảo mày bỏ tay ra! 3 đứa con tao ốm ở nhà! Đây là chồng tao, tao có 3 đứa con…”.

Người chồng ngoại tình với bồ nhí trong khách sạn dù 3 con nhỏ đang ốm ở nhà - Ảnh: Internet

Thấy chị vợ tiếp tục quay phim, cô gái trẻ lí nhí xin lỗi, cầu xin ngừng quay. Thế nhưng người vợ vẫn không bỏ qua, tiếp tục quát mắng và tuyên bố muốn ly hôn với chồng.

Thấy vậy, bạn bè của người vợ lên tiếng khuyên ngăn, tránh để sự việc đi xa hơn. Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip vợ đánh ghen bồ nhí đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Hầu hết mọi người đều bức xúc trước thói lăng nhăng của người chồng và thương cảm cho chị vợ. Nhiều người lên tiếng khuyên chị nên ly hôn để giải thoát, số khác lại cho rằng hai vợ chồng nên bình tĩnh nói chuyện với nhau vì các con.

“Lấy phải anh chồng lăng nhăng thì khổ cả đời, khuyên chị nên bỏ càng sớm càng tốt. Tha thứ để rồi sau này lại ngựa quen đường cũ”, V.B khuyên.

“Dù gì hai người vẫn còn 3 đứa con. Nên có chuyện gì thì cứ bình tĩnh rồi xử lý, có gì chỉ tội cho mấy đứa trẻ”, một người khuyên chị vợ bình tĩnh, giữ gìn gia đình vì 3 đứa con.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng vụ việc vẫn đang được dân tình bàn tán xôn xao.