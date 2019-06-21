Bị bom tiền trà sữa bằng cả tuần lương, shipper vẫn tươi cười nói một câu khiến tất cả nghẹn đắng

Xã hội 21/06/2019 13:36

Mỗi ngày chỉ kiếm được một số tiền ít ỏi nhưng anh shipper trong câu chuyện dưới đây lại bị khách bom hàng với số tiền khá lớn.

Cách đây không lâu, vụ việc nam shipper ở Hà Nội bị bom 2 triệu tiền trà sữa khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trên khắp các diễn đàn trên mạng xã hội, cư dân mạng bày tỏ thương cảm với anh shipper kiếm sống từng đồng khó nhọc lại bị bom hàng với số tiền lớn đến thế, đồng thời "ném đá" nữ sinh bị nghi bom hàng khiến cô gái phải khóa trang cá nhân.

Mới đây, một anh shipper ở Đà Nẵng lại tiếp tục bị bom đơn hàng 300.000 đồng khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận. Công việc giao hàng vốn chỉ mang lại khoản thu nhập trung bình nay lại phải đền số tiền khá lớn, thế nhưng phản ứng của anh giao hàng lại khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Để 'xử lý' những cốc trà sữa "bị hủy không rõ lý do", chàng shipper đã gọi những người đi đường lại uống cùng. Thay vì tức giận anh chàng vẫn nở nụ cười, thậm chí khi được hỏi về câu chuyện, chàng shipper nhẹ nhàng kể: "Anh mới bị bom em!".

Bị bom tiền trà sữa bằng cả tuần lương, shipper vẫn tươi cười nói một câu khiến tất cả nghẹn đắng - Ảnh 1
Nam shipper bị bom hàng nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã - Ảnh: FB
Bị bom tiền trà sữa bằng cả tuần lương, shipper vẫn tươi cười nói một câu khiến tất cả nghẹn đắng - Ảnh 2
Lại thêm một trường hợp 'đặt cho vui' khiến dân tình bức xúc - Ảnh: FB

Thấy thế, một người đặt câu hỏi: "Vậy sao anh lại cười". Lúc này, chàng shipper chỉ đáp ngắn gọn: "Anh không cười thì làm gì bây giờ em!". Câu nói tưởng chừng thản nhiên hóa ra lại chứa đựng nỗi xót xa, chai sạn của những người làm nghề giao hàng.

Theo chủ nhân bài chia sẻ, anh shipper bị đánh giá sao thấp nên không có nhiều cơ hội giao hàng, thu nhập một ngày chỉ được mấy chục. Số tiền 300 ngàn kia bằng khoảng 5-6 ngày thu thập của shipper.

Với gương mặt hiền lành cùng thái độ lạc quan, anh chàng shipper đã nhận về nhiều bình luận động viên từ cộng đồng mạng.

"Kiếm tiền giữa cái thời tiết này không dễ dàng gì đâu, các bạn đừng đặt cho sang mồm nữa, người ta đủ khổ rồi", tài khoản K.L. bình luận.

"Mọi người nếu có đặt hàng thì cố gắng đừng làm khó làm dễ shipper, cũng nên cho họ điểm đánh giá cao một chút. Một số lần mình đặt đồ ăn, shipper tới trễ nhưng mình cũng không đánh giá thấp họ, họ kiếm tiền thật sự vất vả lắm", tài khoản T.N. bày tỏ.

"Hồi đó cha mình cũng làm xe ôm nên mình hiểu rõ việc phơi mình kiếm tiền ngoài đường vất vả thế nào. Các bạn sống phải có lương tâm chút chứ đừng bom hàng nữa tội shipper lắm", tài khoản Q.A. cho biết.

Hiện những hình ảnh về vụ việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Từ khóa:   bom hàng

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