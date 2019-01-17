Bị bỏ trước cổng chùa kèm lời nhắn 'sẽ không quay lại đón', bé 8 tháng tuổi khóc đỏ mắt tìm mẹ

Trong đêm rét mướt, bé gái bị bỏ trước cổng chùa Minh Phúc kèm lời nhắn: 'Tôi cho nhà chùa. Tôi sẽ không quay lại lấy đứa bé'.

Mới đây, tại chùa Minh Phúc (tổ dân phố số 2, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ việc phát hiện bé gái bị mẹ bỏ rơi gây xôn xao dư luận địa phương. Sư cô Tịnh An - Trụ trì chùa Minh Phúc đã lên tiếng xác nhận sự việc.

Em bé hướng đôi mắt đỏ hoe tìm mẹ - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 15/1, sư cô Tịnh An đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa rất mạnh ngoài cổng chùa. Chạy ra kiểm tra, sư trụ trì phát hiện một bé gái khoảng 7-8 tháng tuổi nằm trong giỏ, xung quanh có một số vật dụng cá nhân.

Qua thăm khám, bé gái bị bỏ rơi có sức khỏe yếu, đang bị sốt, trong giỏ đồ đạc có nhiều loại thuốc. Bên cạnh bé gái có một mảnh giấy với nội dung: "Làm ơn nuôi dưỡng cháu bé giúp tôi. Bé sinh ngày 26/5/2018. Tôi không thể nuôi được. Tôi cho nhà chùa. Tôi sẽ không quay lại lấy đứa bé".

Người mẹ bỏ con và khẳng định sẽ không quay lại - Ảnh: Người Đưa Tin

Sư cô Tịnh An đã cùng phật tử đón bé gái vào trong, đồng thời thông báo lên chính quyền địa phương. Hiện bé gái đang được chăm sóc trong chùa Minh Phúc, thỉnh thoảng quấy khóc đòi mẹ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa, thương cảm.

Ông Trần Văn Bằng – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo cho công an, UBND quận Dương Kinh và các đơn vị chức năng khác truy tìm nhân thân cháu bé.

Trước mắt, cháu bé sẽ được nuôi dưỡng ở chùa Minh Phúc. Quá thời gian quy định nếu người thân không đến nhận lại, bé gái sẽ được làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

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