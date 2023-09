Bà M. (80 tuổi, mẹ Cao) cho biết, Cao say rượu triền miên rồi ngủ vạ vật khắp xóm, về tới nhà thì hành hạ vợ con không thương tiếc. Chẳng những gây sự với người trong nhà, Cao còn đánh chửi cả hàng xóm láng giềng khi không vừa mắt.

Vào năm 2012, Cao đâm một người trong làng, phải bồi thường hơn 15 triệu đồng. Cực chẳng đã, vợ Cao viết đơn lên công an đề nghị đưa chồng đi cải tạo. Thế nhưng tội của Cao cùng lắm chỉ dừng ở mức gây mất trật tự, chưa đến mức phải bắt nên công an cũng chẳng làm gì được. Không chịu nổi đòn roi của chồng, vào năm 2018 vợ Cao đã tố cáo với công an. Thế nhưng thương tích của chị cũng chưa đủ cơ sở để khởi tố. Cao rồi sẽ phải trả giá cho tội ác mình gây ra, chỉ khổ các con hắn ta bị liên lụy, đứa không dám đi làm, đứa không dám đến trường vì sợ phải đối mặt với bạn bè.

Theo lời kể, do Cao chẳng chịu làm ăn gì, lại thường xuyên phá hoại nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Chị L. (vợ Cao) phải đi xa mưu sinh nên hôm xảy ra vụ án, chị chẳng hay biết gì.

Ông nội nạn nhân là người phát hiện vụ việc - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đêm 10/1, Cao lại say xỉn và chửi bới cả nhà. Không chịu nổi, tất cả đều bỏ vào phòng, đóng cửa bỏ ngoài tai mọi việc. Một lúc sau thì không ai nghe tiếng Cao chửi rủa nữa nên tưởng Cao đã ngủ say. Không ngờ hắn lẻn sang nhà anh S. (hàng xóm), chui xuống gầm giường, chờ đến lúc con gái 11 tuổi của anh ngủ say thì leo lên bóp cổ đến chết và hãm hiếp. Đối tượng bị bắt một ngày sau khi xảy ra vụ án.

Anh Nguyện (trưởng thôn kiêm công an viên) xác nhận chuyện Cao từng đâm một người trong làng bị thương. Đối tượng thường xuyên say xỉn, gây gổ với cả làng nên chẳng ai ưa.

Từ khi xảy ra vụ án, tuy rất căm phẫn với hành vi tàn ác của Cao nhưng chẳng ai ghét lây sang gia đình hắn. Ai cũng thương mẹ con chị L. bởi suy cho cùng, họ cũng là nạn nhân của Cao bao nhiêu năm qua.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.