Bị bố bạn gái cũ ném tiền, đuổi về khi đến nhà đòi tiền sau chia tay, chàng trai dõng dạc: ‘Bác không đuổi con cũng về’

Xã hội 14/08/2019 17:23

Đến nhà bạn gái cũ đòi tiền sau chia tay, nam thanh niên bị bố của bạn gái ném 3 triệu xuống bàn rồi đuổi về. Sau đó, chàng trai này đã lên tiếng thanh minh kể mình bị lừa phải mua quà.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đến tận nhà bạn gái cũ đòi tiền sau chia tay.

Theo nội dung đoạn clip, chàng trai đến nhà bạn gái cũ để đòi lại số tiền đã mua quà trong thời gian yêu nhau. Những món quà được tặng bao gồm 1 thỏi son và một số bộ quần áo, ước tính có giá trị khoảng 3 triệu đồng. Vì bức xúc thay con gái nên người bố đã lấy 3 triệu đồng trả thay con và nói: “Tôi thiếu gì, để tôi lấy trả. Tôi trả cho anh 3 triệu, anh cầm lấy rồi đi về đi”.

Bị bố bạn gái cũ ném tiền, đuổi về khi đến nhà đòi tiền sau chia tay, chàng trai dõng dạc: ‘Bác không đuổi con cũng về’ - Ảnh 1
Nam thanh niên đến nhà bạn gái đòi tiền sau chia tay gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi cầm được tiền, chàng trai đứng lên chào tạm biệt gia đình bạn gái cũ rồi ra về: “Bác không đuổi con cũng về. Con chào hai bác, chào anh chị nhá”. Được biết đoạn clip này do anh trai của cô gái quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

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Vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng nhiều giờ qua - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và gây ra cuộc tranh cãi trên cộng đồng mạng. Một số người lên tiếng chỉ trích chàng trai keo kiệt, số khác lại cho rằng mọi chuyện đều phải có nguyên nhân, không nên chỉ nhìn sự việc từ một phía.

"Dù sao đi nữa, việc đàn ông chia tay đòi quà thật sự là rất mất mặt. Có 3 triệu thôi mà cũng làm quá", một cư dân mạng bình luận.

"Chỉ là đoạn clip ngắn, mọi người đừng vội đánh giá người khác. Bất kỳ việc gì nó cũng có nguyên do của nó thôi", một người lên tiếng bênh vực anh chàng.

Không lâu sau đó, "chính chủ" đã lên tiếng thanh minh, kể rằng trong 3 tháng yêu nhau, vì bị lừa mua quà nên anh mới bức xúc đòi lại. Dù đã lên tiếng thanh minh nhưng anh chàng này vẫn bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc.

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