Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với chồng người khác, người phụ nữ khóc lóc khẳng định chỉ vào đó để trả tiền

Xã hội 22/05/2019 17:15

Mặc dù đã có gia đình, người phụ nữ này vẫn vào nhà nghỉ với chồng của người khác. Khi bị bắt quả tang, cô ta liên tục chối cãi và cầu xin chồng mình cứu giúp.

Từ trước đến nay, những vụ đánh ghen, ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị đánh đập vì vào nhà nghỉ với chồng người khác gây xôn xao dư luận.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ này bị vợ của người đàn ông được cho là nhân tình của cô ta đánh đập, túm tóc, bắt quỳ gối từ nhà nghỉ ra đến giữa đường.

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với chồng người khác, người phụ nữ khóc lóc khẳng định chỉ vào đó để trả tiền - Ảnh 1
Người phụ nữ bị đánh khi vào nhà nghỉ với chồng người khác - Ảnh cắt từ clip

Dù bị bắt quả tang cùng chồng người khác vào nhà nghỉ nhưng cô ta khăng khăng khẳng định mình chỉ vào đây trả tiền chứ không hề ngoại tình. Lời giải thích này khiến chị vợ càng tức giận hơn.

Theo thông tin được chia sẻ, cô nhân tình này đã có gia đình. Ông chồng cũng có mặt tại hiện trường và chỉ im lặng đứng nhìn. Sau khi thấy vợ bị đánh quá dã man, người chồng còn lên tiếng xin tha thứ thay cho vợ nhưng không được.

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với chồng người khác, người phụ nữ khóc lóc khẳng định chỉ vào đó để trả tiền - Ảnh 2
Nhìn thấy vợ bị đánh, người chồng đã lên tiếng can ngăn, xin lỗi thay cho vợ nhưng không được chấp nhận - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều chỉ trích sự lăng nhăng của người phụ nữ này và bày tỏ sự đồng cảm với ông chồng bị vợ “cắm sừng”. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng ông chồng quá nhu nhược, chính điều này đã dung túng cho sự lăng nhăng của người vợ.

“Con giáp thứ 13 là phải đánh, có chồng rồi không biết an phận mà còn đi lăng nhăng, phá hoại gia đình người khác. Ông chồng này hiền chứ không thì tiêu đời từ lâu rồi”, L.K bức xúc.

“Anh chồng không biết sao cứ bênh vợ dù biết cô ta sai. Có khi vì anh quá nhu nhược nên vợ mới ngã vào vòng tay kẻ khác. Hy vọng sau lần này, vợ anh sẽ tu tâm dưỡng tính an phận với gia đình của mình”, A.G bình luận.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng cư dân mạng vẫn đang bình luận rất sôi nổi về vụ việc trên.

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