Bị bắt quả tang đang kích dục cho khách, hai cô gái cho lời khai bất ngờ

Sau khi bị bắt quả tang đang kích dục cho khách, hai nữ tiếp viên đều khai nhận trước đó đã tìm việc qua trung tâm môi giới việc làm và bị lừa vào quán cà phê này.

Hôm nay (8/4), Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ vụ việc hai cô gái trẻ bị bắt quả tang đang kích dục cho khách tại quán cà phê ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Bị bắt quả tang kích dục cho khách, hai nữ tiếp viên cho biết mình là nạn nhân của trung tâm môi giới việc làm - Ảnh minh họa: Internet

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 16 giờ 30 ngày 4/4, tại quán cà phê Ánh Tuyền thuộc ấp Phú Sơn, do Nguyễn Văn Chung (29 tuổi, quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, Công an huyện Trảng Bom ập vào kiểm tra bất ngờ và phát hiện tại chòi số 3 có 1 nữ tiếp viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Cô gái trẻ mới 24 tuổi, trú tại huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng.

Đến 16 giờ 50 chiều cùng ngày, các trinh sát tiếp tục kiếm tra quán cà phê 789 thuộc ấp Phú Sơn do Trần Văn Hiệu (36 tuổi, cùng quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, phát hiện tại chòi số 5 có 1 nữ tiếp viên cũng đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Theo giấy tờ tùy thân, nữ tiếp viên tên Trần Thị Tuyết N. (28 tuổi, quê huyện Ninh Phước, Bình Thuận).

Tại cơ quan công an, cả hai cô gái đều khai rằng do trước đó đi tìm việc tại trung tâm môi giới việc làm thì bị lừa vào hai quán cà phê trên và bị ép phải kích dục cho khách.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đã giải cứu 2 cô gái này và tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

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