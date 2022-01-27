Bé trai 11 tuổi bị bỏng toàn bộ vùng mặt đối diện với nguy cơ nhiễm trùng sau khi được bà sơ cứu

Bé trai 11 tuổi ở Uông Bí đã bị bỏng toàn vùng mặt sau khi nghịch bật lửa ở nhà, người bà sau đó đã sơ cứu trước khi đưa cháu đi cấp cứu mà không biết rằng cách làm của mình có thể để lại hậu quả khó lường.

Theo Infonet, cháu bé L.V.Đ 11 tuổi (Uông Bí) vừa được tiếp nhận điều trị tại khoa Cấp cứu bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng bị bỏng nặng toàn bộ vùng mặt và vùng mắt độ bỏng da mi, kết mạc, giác mạc độ I, II. Cháu bé sau đó được đội ngũ y bác sĩ chữa trị tận tình bằng cách cho dùng giảm đau, làm sạch vết thương, hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát sao.

Cháu bé L.V.Đ 11 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vì nghịch bật lửa - Ảnh: Infonet

Gia đình cháu Đ. cho hay, Đ. đã nghịch bật lửa trong lúc gia đình không để ý và khiến cho cơ thể bị cháy bén vào, làm bỏng nặng vùng mặt. Vì trong lúc sự việc diễn ra, chỉ có một người bà ở nhà nên bà đã bôi dầu luyn lên vùng bỏng của cháu bé rồi mới đưa đi cấp cứu mà không biết rằng cách làm này làm tăng khả năng nhiễm nhiễm trùng vết thương cho cháu mình.

“Tuyệt đối không bôi, chườm bất cứ gì lên vùng da bị bỏng. Như trường hợp của bệnh nhi Đ. bôi dầu luyn như vậy sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, gây khó khăn cho việc trị tiếp theo của bệnh nhi” - Các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí nói.

Việc bôi dầu luyn lên vết bỏng có thể khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng - Ảnh: Internet

Theo đó, bệnh nhân bị bỏng cần rửa vết bỏng của mình lại bằng nước sạch để làm giảm nhiệt độ tại vết bỏng và giảm độ sâu của vết bỏng. Trong trường hợp vết bỏng nằm ở tay hoặc chân thì có thể tiến hành ngâm tay, chân trong chậu nước mát hoặc dùng vòi nước chảy xả trực tiếp vào vùng bị bỏng như một cách sơ cứu tạm thời. Sau đó cũng cần nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện để chữa trị, tránh để vết thương bị nhiễm trùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-11-tuoi-bi-bong-toan-bo-vung-mat-doi-dien-voi-nguy-co-nhiem-trung-sau-khi-duoc-ba-so-cuu-448097.html