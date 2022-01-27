Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị các địa phương không ‘ngăn sông cấm chợ’ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Xã hội 27/01/2022 09:22

Mới đây, Bộ Y tế tiếp tục có văn bản hỏa tốc đề nghị không "ngăn sông cấm chợ" dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

The Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, cụ thể, trong văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký ban hành, Bộ Y tế nêu rõ trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp và để tăng cường phòng chống dịch trong mùa Đông- Xuân nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và mùa lễ hội đầu năm 2022; sự gia tăng đi lại giao lưu của người dân sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo UBND các cấp, các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị triển khai các giải pháp "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Thực hiện nghiêm công văn số 357 của Bộ Y tế, "Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức chăm lo cho người dân đón Tết, vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ, nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại thành phố lớn đảm bảo an toàn, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Y tế xây dựng trình UBND tỉnh, thành phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2022 tổ chức triển khai thực hiện sớm nhất có thể, phân công cụ thể các đơn vị liên quan theo từng nội dung và địa bàn phụ trách.

Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mùa đông –xuân, tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là COVID-19 và biến thể mới, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch phát triển lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị các địa phương không ‘ngăn sông cấm chợ’ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Ảnh 1
Bộ Y tế đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết - Ảnh: Internet

Sở Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai "thần tốc" và "thần tốc hơn nữa" trong việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Đặc biệt, chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho người có nguy cơ cao, rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine để tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trong thời gian ngắn nhất.

Tổ chức công tác thu dung, cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân, thực hiện phân luồng khám chữa bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Sở Y tế phải tham mưu tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp thời việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo triển khai quyết liệt các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở giáo dục, phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em tại trường học. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị kỹ các hoạt động để mở cửa các cơ sở giáo dục, đạo tạo, các trường học trở lại trong thời gian tới đảm bảo an toàn.

Các tỉnh, thành cũng được yêu cầu phải chỉ đạo Sở Tài chính bổ sung kịp thời kinh phí theo đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh…Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, văn bản hoả tốc của Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan. Trong đó, Bộ Y tế lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm, các sản phầm từ gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép...

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