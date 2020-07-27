Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai trong thời tiết nắng nóng 40 độ khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Trên địa bàn xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa xảy ra trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại một thửa ruộng ngoài cánh đồng khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 26/7, ông C. (trú xã Đông Vinh) đi ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại đây không rõ từ khi nào.

Bé gái sơ sinh nguy kịch vì bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trời nóng 40 độ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, không được quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt. Thời điểm đó nhiệt độ khoảng 40 độ C, nắng nóng gay gắt. Em bé rất yếu, thở khò khè, không khóc nổi, người lấm lem bùn đất. Vợ chồng ông C. lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đông Vinh cấp cứu.

Sau đó cháu bé được đưa lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị. Người dân hay tin cũng mang đến một ít đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh.

Bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết bé gái nhập viện trong tình trạng khó thở, người tím tái, bỏng ngoài da, thâm tím vùng bụng, dây rốn héo, cân nặng 2,4kg... Ê kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, chống nhiễm trùng, chống uốn ván... Hiện bé rất yếu, vẫn phải thở oxy, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Chính quyền xã đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái, hy vọng ai là người thân của cháu bé hãy suy nghĩ lại. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng Nai: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà đôi vợ chồng hiếm muộn Những ngày qua, đôi vợ chồng hiếm muộn chăm sóc bé gái sơ sinh bị bỏ rơi rất chu đáo. Họ cũng đã làm đơn gửi chính quyền xã xin được nhận nuôi bé gái.

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