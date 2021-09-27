Trong quá trình bán dâm, cháu A. bị đối tượng mua dâm làm tổn hại nghiêm trọng sức khỏe (rách thành âm đạo) phải đi điều trị tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 27/9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn H. để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Cụ thể, trước đó, ngày 23/9, tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, cháu L. P. A. (15 tuổi, ở xã Tam Dị) bị người khác ép buộc đi bán dâm tại nhà nghỉ Sơn Vũ (địa chỉ tại thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng).

Trong quá trình bán dâm, cháu A. bị đối tượng mua dâm làm tổn hại nghiêm trọng sức khỏe (rách thành âm đạo) phải đi điều trị tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang.

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn H. để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng đã nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra, xác minh. Kết quả xác định, khoảng 20h hôm 23/9, ông Vũ Văn H. (SN 1976, ngụ tại thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đến nhà nghỉ Sơn Vũ gặp cháu L. P. A.

Tại đây, cả hai đã thoả thuận mua bán dâm với giá 350.000 đồng/lượt. Sau khi thoả thuận, cả hai đã lên phòng 301 để quan hệ tình dục, quá trình quan hệ thì cháu L. P. A bị rách thành âm đạo, chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại bệnh viện sản nhi Bắc Giang.

Cụ ông U90 hiếp dâm bé gái 13 tuổi xin ngủ nhờ, hứa sẽ cho tiền khi hành sự xong MLom đã ôm lấy H. và nảy sinh ý định muốn giao cấu và hứa sẽ cho tiền. Sau đó, MLom đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-15-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-bi-ep-ban-dam-cho-ga-dan-ong-trung-nien-o-thai-binh-427237.html