Ông V. uống rượu say rồi xin nán lại ngủ nhờ nhà hàng xóm một đêm. Nhân lúc mọi người đi vắng, ông ta có hành vi dâm ô với bé gái 9 tuổi.
- Thầy giáo ở Tây Ninh bị tố dâm ô nhiều nam sinh: Bắt học sinh kéo khóa quần, xem phim "nóng"
- Hà Nội: Nam "Thạc sĩ" U60 bị tố dâm ô bé trai trong thang máy chung cư
Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 20/8, lực lượng Công an huyện Ba Chẽ bắt khẩn cấp ông C.S.V (40 tuổi, trú xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) vì hành vi dâm ô trẻ em. Cụ thể, trước đó, tối ngày 15/8, ông V. uống rượu say tại nhà bà B. ở cùng xã nên xin nán lại ngủ nhờ một đêm.
Tuy nhiên, cả gia đình đi vắng, chỉ còn cháu H. (9 tuổi) là cháu nội của bà B. ở nhà. Lúc này, ông V. đã có hành vi sờ bộ phận sinh dục của cháu H. nhưng không thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, vụ việc này được cháu H. đã kể lại cho người thân trong gia đình. Họ đã trình báo lên cơ quan công an.
Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông V để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.