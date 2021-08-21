Ông V. uống rượu say rồi xin nán lại ngủ nhờ nhà hàng xóm một đêm. Nhân lúc mọi người đi vắng, ông ta có hành vi dâm ô với bé gái 9 tuổi.

Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, ngày 20/8, lực lượng Công an huyện Ba Chẽ bắt khẩn cấp ông C.S.V (40 tuổi, trú xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) vì hành vi dâm ô trẻ em. Cụ thể, trước đó, tối ngày 15/8, ông V. uống rượu say tại nhà bà B. ở cùng xã nên xin nán lại ngủ nhờ một đêm.

Ông V (thứ 2 bên trái) tại trụ sở Công an xã Đồn Đạc - Ảnh: Công an huyện Ba Chẽ

Tuy nhiên, cả gia đình đi vắng, chỉ còn cháu H. (9 tuổi) là cháu nội của bà B. ở nhà. Lúc này, ông V. đã có hành vi sờ bộ phận sinh dục của cháu H. nhưng không thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, vụ việc này được cháu H. đã kể lại cho người thân trong gia đình. Họ đã trình báo lên cơ quan công an.

Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông V để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Xử kín vụ thầy giáo dâm ô 4 học sinh nam ở Tây Ninh: Bị cáo và 1 nạn nhân có kết quả dương tính với HIV Hôm nay, tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã đưa ra xét xử kín vụ việc thầy giáo Nguyễn Hoàng Nhựt dâm ô 4 nam sinh. Được biết, thầy giáo này và một học sinh có kết quả dương tính với HIV.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-yeu-rau-xanh-uong-ruou-say-xin-ngu-nho-nha-hang-xom-roi-dam-o-be-gai-9-tuoi-419471.html