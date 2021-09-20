Cụ ông U90 hiếp dâm bé gái 13 tuổi xin ngủ nhờ, hứa sẽ cho tiền khi hành sự xong

Xã hội 20/09/2021 20:19

MLom đã ôm lấy H. và nảy sinh ý định muốn giao cấu và hứa sẽ cho tiền. Sau đó, MLom đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.

Theo báo Công Lý đưa tin, sáng 20/9, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo MLom (SN 1932, trú tại xã Trang, huyện Đak Đoa), ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cụ thể, theo cáo trạng, bị cáo MLom sống chung với gia đình chị ML. tại nhà của MLom. Hàng ngày, gia đình chị ML. sinh hoạt và ngủ tại nhà xây còn MLom ngủ tại nhà bếp.

Khoảng 18h ngày 02/11/2020, cháu H. (SN 2010), đi xuống nhà bếp chỗ ở của MLom để chơi. Lúc này, H. nói: “Nhà cháu không có ai, tối nay ông cho cháu ngủ lại tại nhà ông". Sau đó, cháu H. và các con của chị ML. xem phim đến khuya rồi đi ngủ.

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MLom bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 13 năm tù về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' - Ảnh: Công Lý

Khoảng 23h cùng ngày, H. đói bụng nên đi gặp MLom để xin cơm ăn. Sau khi ăn xong, H. xin ông lão ngủ lại ở nhà bếp. Lúc này, MLom đã ôm lấy H. và nảy sinh ý định muốn giao cấu và hứa sẽ cho tiền. Sau đó, MLom đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu H.

Chiều ngày 03/11/2020, cháu H. qua nhà dì ruột của mình chơi và kể lại toàn bộ sự việc cho dì nghe. Sau đó, gia đình bị hại đã báo lên Ban hòa giải thôn Kol. Tại đây, MLom đã đồng ý bồi thường cho gia đình H. 2 triệu đồng và một mảnh ruộng khoảng 1.000m2.

Ở phiên toà xét xử, sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo MLom 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

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Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, gã đàn ông cho cháu H.A 500 nghìn đồng rồi rời đi.

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