Bé gái 12 tuổi bắt xe từ Đồng Tháp xuống Vũng Tàu rồi quan hệ với bạn trai quen qua mạng

Bé gái 12 tuổi bắt xe từ Đồng Tháp đến Vũng Tàu gặp bạn trai. Sau khi quan hệ, nam thanh niên vướng lao lý vì tội hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Phi Bảo (SN 2002, quê tỉnh Đồng Nai, trú tại thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin trên Công Lý, khoảng 5 tháng trước, Bảo và cháu A. (SN 2008, quê Đồng Tháp) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm nam nữ.

Đến ngày 30/10, bé A. bắt xe khách từ Đồng Tháp tới thị xã Phú Mỹ để gặp Bảo. Nam thanh niên đưa cháu A. về nhà mình. Tối cùng ngày, cả hai quan hệ tình dục trong phòng ngủ của Bảo.

Quan hệ với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên bị khởi tố tội hiếp dâm - Ảnh minh hoạ: Internet

Đến ngày 2/11, gia đình A. biết con gái đang ở Bà Rịa-Vũng Tàu nên đến đón. Khi phát hiện A. ở nhà Bảo, gia đình nghi ngờ A. bị hiếp dâm nên đã trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu nam thanh niên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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